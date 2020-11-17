Президента Украины безуспешно призывают купить российскую вакцину

Чьей вакциной от коронавируса будут прививать граждан Украины, и когда процесс вакцинации начнется - этот вопрос мутировал в местных реалиях из медицинского в политический. Так, в октябре официальный Киев устами посольства США категорически отказался от российских прививок. Но проблема в том, что иного выбора Вашингтон президенту Владимиру Зеленскому не предоставил.

"Уважаемый Владимир Александрович! Эпидемия коронавируса на Украине приобретает угрожающие масштабы. Прирост заболевших в 11-12 тысяч человек за сутки очень быстро поставит разваленную отечественную систему здравоохранения на колени. Украинцев просто негде будет лечить, и люди умрут, не дождавшись медицинской помощи" - так начинается обращение вице-президента Академии экономических наук Украины Анатолия Пешко к президенту Зеленскому, опубликованное накануне в столь любимом главой государства Facebook.

Известный экономист развернуто аргументирует необходимость начала переговоров с Россией о закупке любой из трех сертифицированных в России вакцин, апеллируя к тому, что их уже ведут Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция и Индия.

"Я призываю Вас, отбросив все политические разногласия, подумать о спасении жизней тысяч украинцев! Ведь они могут умереть от смертоносного вируса в ближайшие месяцы. Евросоюз, несмотря на режим санкций против РФ, может себе позволить использование российской вакцины на своей территории. Все мы обязаны в первую очередь думать об украинском народе. Политика подождет. Люди хотят жить. Пожалуйста, приобретите вакцину, дайте украинцам шанс выжить", - пишет ученый.

Это не первый призыв к Зеленскому всерьез задуматься о подготовке к вакцинации украинцев: ранее о том же президента просил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктор Медведчук, из-за чего был ошельмован украинскими СМИ. Ведь официально принятая Киевом доктрина гласит: "Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID". Это цитата из официального сообщения посольства США, в разных интерпретациях уже повторенная Зеленским и главой местного минздрава Максимом Степановым. Оба, к слову, сейчас болеют коронавирусом.

И.о американского посла на Украине Кристина Квиен (слева). Фото: AР

При этом Киев на дипломатическом уровне лихорадочно ищет возможность получить любую из известных, главное - не российских - вакцин. Сообщатся о переговорах на этот счет с Германией. Но появится немецкая вакцина значительно позже, выйдет очень накладной для украинского бюджета и требовательной к логистике. К тому же в Берлине дали понять: не членам единой Европы вакцину продадут по остаточному принципу. Искал Киев выход и на Бразилию, но оказалось, что там будут выпускать именно российскую вакцину. Сообщения же о разработке украинских прививок от коронавируса - а такие победные заявления озвучивались официальными лицами в октябре - на поверку оказались предвыборным "вбросом". Ни конкурентных идей в сфере вакцинации, ни производственных мощностей для производства медицинских препаратов, как неожиданно выяснилось после голосования, у Украины попросту нет.