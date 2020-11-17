Президента Украины безуспешно призывают купить российскую вакцину

Новости

Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС 19:52
Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании СГ 19:44
В РФ появится Центр мониторинга лучших вузовских практик во время пандемии 19:37
МИД РФ: Дипломаты из США и Франции 18 ноября обсудят в Москве Карабах 19:35
В Нагорном Карабахе саперы разминировали Лачинский коридор 19:31
Little Big поделились планами на "Евровидение-2021" 19:19
Бойца Яндиева, задержанного за избиение Харитонова, выпустят из ИВС 19:16
В ГД внесен проект о праве требовать удаления персональных данных из общего доступа 19:10
Романа Виктюка похоронят во Львове 19:09
Телемедицину могут задействовать в лечении табачной зависимости 19:06
Матч Лиги наций Швейцария - Украина не состоится из-за коронавируса 18:37
Оренбуржец отсудил 300 000 рублей у больницы, "не заметившей" инфаркт 18:35
На ЦКАД-3 открылись мобильные пункты продаж транспондеров 18:26
Беларусь зеркально дополнила санкционный список по странам ЕС и Канаде 18:25
Twitter вводит функцию исчезающих сообщений 18:24
СК: задержан соучастник Александра Мавриди 18:18
В Госдуму внесен законопроект о минимальном возрасте главы ЦИК 18:13
Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей 18:03
Лак для ногтей может привести к развитию грибковых инфекций 18:03
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты 17:59
Названа предварительная причина смерти Романа Виктюка 17:51
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+ 17:25
TikTok позволит родителям контролировать аккаунты детей 17:19
Путин отметил мужество Болсонару 17:17
Мишустин выделил почти 2,7 млрд на спецвыплаты соцработникам 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 19:34
Рубрика: В мире

"Люди хотят жить"

Президента Украины безуспешно призывают купить российскую вакцину
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
Чьей вакциной от коронавируса будут прививать граждан Украины, и когда процесс вакцинации начнется - этот вопрос мутировал в местных реалиях из медицинского в политический. Так, в октябре официальный Киев устами посольства США категорически отказался от российских прививок. Но проблема в том, что иного выбора Вашингтон президенту Владимиру Зеленскому не предоставил.
Вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к Зеленскому с предложением приобрести российскую вакцину. Но глава Украины остался непреклонен: ранее покупать российскую вакцину ему запретила Кристина Квиен (и.о американского посла на Украине). Фото: Иван Николаев / ТАСС Вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к Зеленскому с предложением приобрести российскую вакцину. Но глава Украины остался непреклонен: ранее покупать российскую вакцину ему запретила Кристина Квиен (и.о американского посла на Украине). Фото: Иван Николаев / ТАСС
Вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к Зеленскому с предложением приобрести российскую вакцину. Но глава Украины остался непреклонен: ранее покупать российскую вакцину ему запретила Кристина Квиен (и.о американского посла на Украине). Фото: Иван Николаев / ТАСС

"Уважаемый Владимир Александрович! Эпидемия коронавируса на Украине приобретает угрожающие масштабы. Прирост заболевших в 11-12 тысяч человек за сутки очень быстро поставит разваленную отечественную систему здравоохранения на колени. Украинцев просто негде будет лечить, и люди умрут, не дождавшись медицинской помощи" - так начинается обращение вице-президента Академии экономических наук Украины Анатолия Пешко к президенту Зеленскому, опубликованное накануне в столь любимом главой государства Facebook.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Украинский ученый призвал Зеленского закупить российскую вакцину от COVID-19

Известный экономист развернуто аргументирует необходимость начала переговоров с Россией о закупке любой из трех сертифицированных в России вакцин, апеллируя к тому, что их уже ведут Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия, Венгрия, Бразилия, Китай, Южная Корея, Турция и Индия.

"Я призываю Вас, отбросив все политические разногласия, подумать о спасении жизней тысяч украинцев! Ведь они могут умереть от смертоносного вируса в ближайшие месяцы. Евросоюз, несмотря на режим санкций против РФ, может себе позволить использование российской вакцины на своей территории. Все мы обязаны в первую очередь думать об украинском народе. Политика подождет. Люди хотят жить. Пожалуйста, приобретите вакцину, дайте украинцам шанс выжить", - пишет ученый.

Это не первый призыв к Зеленскому всерьез задуматься о подготовке к вакцинации украинцев: ранее о том же президента просил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Виктор Медведчук, из-за чего был ошельмован украинскими СМИ. Ведь официально принятая Киевом доктрина гласит: "Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID". Это цитата из официального сообщения посольства США, в разных интерпретациях уже повторенная Зеленским и главой местного минздрава Максимом Степановым. Оба, к слову, сейчас болеют коронавирусом.

И.о американского посла на Украине Кристина Квиен (слева). Фото: AР

При этом Киев на дипломатическом уровне лихорадочно ищет возможность получить любую из известных, главное - не российских - вакцин. Сообщатся о переговорах на этот счет с Германией. Но появится немецкая вакцина значительно позже, выйдет очень накладной для украинского бюджета и требовательной к логистике. К тому же в Берлине дали понять: не членам единой Европы вакцину продадут по остаточному принципу. Искал Киев выход и на Бразилию, но оказалось, что там будут выпускать именно российскую вакцину. Сообщения же о разработке украинских прививок от коронавируса - а такие победные заявления озвучивались официальными лицами в октябре - на поверку оказались предвыборным "вбросом". Ни конкурентных идей в сфере вакцинации, ни производственных мощностей для производства медицинских препаратов, как неожиданно выяснилось после голосования, у Украины попросту нет.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса
На Украине готовят закон о создании концлагерей
Трамп отказался выделять бюджетные деньги на передачу власти в США