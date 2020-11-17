Онкологи перечислили скрытые признаки рака легкого

Рак легкого считается одной из самых распространенных и агрессивных форм онкологических заболеваний. К классическим его симптомам относятся постоянный кашель, одышка и чувство усталости. Однако, есть пять признаков образования злокачественной опухоли, которые могут не вызывать подозрений. Их перечислили эксперты из Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании (Roy Castle Lung Cancer Foundation).

Одним из малозаметных симптомов является увеличение кончиков пальцев, которые вдобавок становятся более изогнутыми. По словам медиков, подобное изменение формы конечностей происходит при снижении количества кислорода в крови, что часто свидетельствует о заболевании сердца и легкого.

Внезапно возникающий отек лица также может служить симптомом. Он может происходить из-за обструкции верхней полой вены - через нее кровь из верхней половины тела переносится в сердце. Обструкция появляется, когда что-то тормозит нормальный кровоток. Нарушать его давлением на вену вполне может образовавшаяся опухоль. Кроме того, отек лица может быть следствием распространения рака на близлежащие лимфатические узлы.

Стоит обратить внимание и на боли в спине и плечах, хотя принято считать, что заболевания легкого отдаются в грудную клетку. По словам специалистов фонда, это один из самых неожиданных признаков.

Резкое похудение более, чем на три килограмма, без видимых причин - диеты, занятий спортом, сильного стресса - тоже может ассоциироваться с появлением злокачественной опухоли. Раковые клетки потребляют большое количество энергии и, как правило, выделяют вещества, изменяющие в организме способ переработки получаемой от пищи энергии.

- Обычно сильная потеря веса свойственна при раке поджелудочной железы, желудка, пищевода. Но и у людей с раком легкого она наблюдается, поскольку у них появляются проблемы с приемом пищи, а также чувство тошноты и отсутствие аппетита, - отметили эксперты.

Последним из перечисленных предупреждающим признаком являются регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России ежегодно регистрируется около 60 тысяч случаев заболеваний раком легкого, из них лишь треть обнаруживается на ранней стадии. Поздняя диагностика является одной из основных причин высокой смертности от этого вида онкологии. Болезнь обычно проявляется поздно, так как в легких нет болевых рецепторов. Почти половина таких диагнозов ставится людям в возрасте младше 65 лет, большинство из них мужчины. 85-90 процентов случаев рака легкого вызваны курением сигарет, в том числе пассивным.