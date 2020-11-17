Онкологи перечислили скрытые признаки рака легкого

Новости

В Твери умер известный физик Ростислав Гречишкин 14:00
В Кремле не рассматривают спецмеры поддержки артистов 13:48
Фальков: Студентам самим решать, оставаться ли в общежитии 13:47
Умер муфтий Ростовской области 13:46
В Тюмени экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира 13:43
Песков заявил об отсутствии соцсетей у Путина 13:36
Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к решению карабахской проблемы 13:35
В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны 13:31
В Северодвинске восстановят плавающий танк времен войны 13:30
Названа причина смерти актера из "Моей прекрасной няни" Юрия Черкасова 13:28
В Италии представили тест для самостоятельного обнаружения COVID-19 13:26
Свыше 960 млн рублей выделит дополнительно Москва на борьбу с коронавирусом 13:20
Белорусы рассчитывают завоевать 100 лицензий на Олимпиаду в Токио 13:15
Водитель джипа утонул в Москве-реке 13:10
В Германии роботы-аватары помогают в обучении больных детей 13:08
Вадим Живулин назначен полпредом правительства в Совфеде 12:58
ВЦИОМ: каждый второй хочет дать своим детям музыкальное образование 12:57
Темы для нового онлайн-курса "Технограда" выберут москвичи 12:55
Совсем не как у Disney: как должен был выглядеть Джинн в "Аладдине" 12:40
Эпидемиолог объяснил ситуацию с COVID-19 в России 12:39
Pfizer рассмотрит возможность регистрации COVID-вакцины в России 12:37
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса 12:32
Вышел тизер 326-й, финальной серии "Сверхъестественного" 12:31
Ровно год прошел с момента первого случая заболевания Covid-19 12:30
Фальков: Российские вузы получат финансовую поддержку до конца года 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 13:54
Рубрика: Общество

Онкологи перечислили скрытые признаки рака легкого

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рак легкого считается одной из самых распространенных и агрессивных форм онкологических заболеваний. К классическим его симптомам относятся постоянный кашель, одышка и чувство усталости. Однако, есть пять признаков образования злокачественной опухоли, которые могут не вызывать подозрений. Их перечислили эксперты из Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании (Roy Castle Lung Cancer Foundation).

Фото: iStock
Обнаружены новые гены, провоцирующие развитие раковых опухолей

Одним из малозаметных симптомов является увеличение кончиков пальцев, которые вдобавок становятся более изогнутыми. По словам медиков, подобное изменение формы конечностей происходит при снижении количества кислорода в крови, что часто свидетельствует о заболевании сердца и легкого.

Внезапно возникающий отек лица также может служить симптомом. Он может происходить из-за обструкции верхней полой вены - через нее кровь из верхней половины тела переносится в сердце. Обструкция появляется, когда что-то тормозит нормальный кровоток. Нарушать его давлением на вену вполне может образовавшаяся опухоль. Кроме того, отек лица может быть следствием распространения рака на близлежащие лимфатические узлы.

Стоит обратить внимание и на боли в спине и плечах, хотя принято считать, что заболевания легкого отдаются в грудную клетку. По словам специалистов фонда, это один из самых неожиданных признаков.

Резкое похудение более, чем на три килограмма, без видимых причин - диеты, занятий спортом, сильного стресса - тоже может ассоциироваться с появлением злокачественной опухоли. Раковые клетки потребляют большое количество энергии и, как правило, выделяют вещества, изменяющие в организме способ переработки получаемой от пищи энергии.

Фото: iStock
Онколог рассказал, как отличить ложные симптомы рака от настоящих

- Обычно сильная потеря веса свойственна при раке поджелудочной железы, желудка, пищевода. Но и у людей с раком легкого она наблюдается, поскольку у них появляются проблемы с приемом пищи, а также чувство тошноты и отсутствие аппетита, - отметили эксперты.

Последним из перечисленных предупреждающим признаком являются регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в России ежегодно регистрируется около 60 тысяч случаев заболеваний раком легкого, из них лишь треть обнаруживается на ранней стадии. Поздняя диагностика является одной из основных причин высокой смертности от этого вида онкологии. Болезнь обычно проявляется поздно, так как в легких нет болевых рецепторов. Почти половина таких диагнозов ставится людям в возрасте младше 65 лет, большинство из них мужчины. 85-90 процентов случаев рака легкого вызваны курением сигарет, в том числе пассивным.

Общество Наука Онкология: как победить рак

Главное сегодня

В Кремле осудили попытки США направить свою юрисдикцию на другие страны
В России предложили ввести плановые проверки электропроводки в квартирах
Мэра Томска не отпустили под домашний арест из-за супруги
В 43 регионах России превышены пороги заболеваемости ОРВИ
Новый запуск европейской ракеты Vega закончился аварией
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе