Путин назвал успешной борьбу Китая с коронавирусом

Китай показал миру пример эффективной борьбы с коронавирусом. Об этом заявил президент России на саммите БРИКС.

"Китай первым столкнулся с этой угрозой, с пандемией коронавирусной инфекции, и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться", - сказал Владимир Путин.

"Результат, действительно, существенный, ясный, понятный, это хороший пример для других", - убежден президент.

Путин поддержал предложение председателя КНР Си Цзиньпина провести международный симпозиум по традиционной медицине и ее возможностям в борьбе с коронавирусом.