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17.11.2020 22:00
Рубрика: Власть

Путин: Отказ Армении от соглашения по Карабаху был бы самоубийством

Текст: Ксения Воронцова

Отказ Армении от достигнутого соглашения по Нагорному Карабаху в случае прихода к власти новых сил стал бы для этой страны самоубийством, считает президент РФ Владимир Путин.

Фото: vesti.ru
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"Это было бы самоубийством", - заявил глава государства в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, дело каждой страны соблюдать или не соблюдать договоренности, но не исполнить обязательства было бы огромной ошибкой.

"Надеюсь, что этого не случится", - заметил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что внутриполитическая ситуация - дело самой Армении, а не РФ.

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Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Армения Президент Проблема Нагорного Карабаха

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