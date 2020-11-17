Путин ответил на вопросы СМИ о ситуации в Карабахе. Стенограмма

Новости

Миротворцы РФ в Карабахе получат полагающиеся дополнительные выплаты 21:38
Эрдоган вводит в Турции новые запреты из-за коронавируса 21:14
Посол РФ в Греции вручил медаль защитнику Севастополя 20:21
Опубликовано видео с места наезда на 8 человек под Калининградом 20:17
Москалькова предложила вариант помощи россиянам, попавшим в беду за рубежом 20:02
Болгария заблокировала переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС 19:52
В Крыму акции "Массандры" выставили на аукцион за 5,3 млрд рублей 19:45
Утвержден новый состав Молодежной палаты при Парламентском Собрании СГ 19:44
В РФ появится Центр мониторинга лучших вузовских практик во время пандемии 19:37
МИД РФ: Дипломаты из США и Франции 18 ноября обсудят в Москве Карабах 19:35
В Нагорном Карабахе саперы разминировали Лачинский коридор 19:31
Little Big поделились планами на "Евровидение-2021" 19:19
Бойца Яндиева, задержанного за избиение Харитонова, выпустят из ИВС 19:16
В ГД внесен проект о праве требовать удаления персональных данных из общего доступа 19:10
Романа Виктюка похоронят во Львове 19:09
Телемедицину могут задействовать в лечении табачной зависимости 19:06
Матч Лиги наций Швейцария - Украина не состоится из-за коронавируса 18:37
Оренбуржец отсудил 300 000 рублей у больницы, "не заметившей" инфаркт 18:35
На ЦКАД-3 открылись мобильные пункты продаж транспондеров 18:26
Беларусь зеркально дополнила санкционный список по странам ЕС и Канаде 18:25
Twitter вводит функцию исчезающих сообщений 18:24
СК: задержан соучастник Александра Мавриди 18:18
В Госдуму внесен законопроект о минимальном возрасте главы ЦИК 18:13
Под Калининградом автомобиль въехал в толпу людей 18:03
Врач предупредила о риске грибка при использовании лака для ногтей 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Почему гладкоствольные ружья могут приравнять к нарезным карабинам
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Пациентов будут выписывать из больницы после одного теста на COVID-19
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
Задайте вопрос гендиректору национальной платежной системы "Таможенная карта"
17.11.2020 21:18
Рубрика: Власть

Путин ответил на вопросы СМИ о ситуации в Карабахе. Стенограмма

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" ответил на вопросы о ситуации в Нагорном Карабахе и о своем видении по разрешению этого конфликта. "Российская газета" публикует стенограмму выступления.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Выявлена масштабная кампания по дезинформации о конфликте в Карабахе

Вопрос: Владимир Владимирович, вот уже неделя прошла с момента подписания важнейшего заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией. Как Вы сейчас оцениваете ход его выполнения? Что успешно? В чем может быть проблема? Но самое главное - позволит ли, на Ваш взгляд, это соглашение разрубить тот очень тугой узел, столь давний и очень тяжелый вопрос, когда, как Вы сами говорили, у каждой стороны своя правда?

В.Путин: Самое главное, что удалось сделать, - это прекратить кровопролитие. Я уже говорил, свыше четырех тысяч человек погибло, только по официальным данным. На самом деле, я думаю, больше. Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития - это главный результат.

Но для того чтобы понять, что происходит, нам придется все-таки вернуться назад, в историю, буквально в двух словах. Я вынужден напомнить, что все это началось уже в далеком 1988 году, когда произошли столкновения на этнической почве в азербайджанском городе Сумгаит. Тогда пострадало гражданское население, армянское, потом эти события перекинулись на Нагорный Карабах.

И поскольку тогдашнее руководство Советского Союза не отреагировало должным образом на происходящие события… Повторю еще раз: это вещи тонкие, здесь я не хочу занимать чью-то сторону, кто там прав, кто виноват, сейчас вообще невозможно сказать, но навести порядок нужно было, защитить людей надо было, гражданское население. Этого сделано не было. И тогда армяне сами взялись за оружие, и начался этот затяжной, по сути дела, многолетний конфликт, который привел к тому, что в 1991 году Карабах объявил о своей независимости, суверенитете, самостоятельности, а в 1994 году были подписаны бишкекские соглашения, бишкекский меморандум, который прекратил боевые действия на тот момент времени.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
В Кремле назвали главный итог договоренностей по Карабаху

А что было в результате - в результате Карабах объявил о своей независимости, как я уже сказал, и еще семь прилегающих к нему районов перешли под контроль армян, по сути, под контроль Армении.

Вот, собственно говоря, это то, что досталось нам из прошлого, и то, что надо было решить.

На мой взгляд, то, что прекратились боевые действия и, что очень важно, договорились о разблокировании всех транспортных коммуникаций, восстановлении экономических связей, - на мой взгляд, это чрезвычайно важно и это создает хорошую базу для нормализации отношений на длительную перспективу.

Реплика: Возвращаясь к истории, ведь и статус Карабаха тогда никто не признал.

В.Путин: Это правда: ни тогда, ни позже никто не признал. Кстати говоря, не признала и сама Армения.

Вопрос: Сейчас вообще существует ли проблема статуса Карабаха?

В.Путин: Да, такая проблема существует, окончательный статус Карабаха не урегулирован. Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше - это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса. Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Армений и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха.

Что касается признания-не признания Карабах в качестве независимого, самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это без всяких сомнений было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, существенным образом накладывал отпечаток на ход событий и на его восприятие.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
В Минобороны рассказали о выполнении договоренностей в Нагорном Карабахе

Здесь надо прямо говорить, в свое время после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего грузинского руководства, имею в виду нанесение ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы признали справедливым волеизъявление народа, проживающего в Крыму, и стремление людей, проживающих там, воссоединиться с Россией, мы пошли навстречу людям, мы сделали это открыто. Кому-то это может нравиться, кому-то не нравиться, но мы делали это в интересах тех людей, которые там проживают, и в интересах всей России, и мы не стесняемся об этом прямо говорить.

В отношении Карабаха это сделано не было, и это существенным образом, конечно, оказывало влияние на все происходящие там события.

Продолжение следует.

Источник: сайт президента РФ

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Владимир Путин: статьи и интервью Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
В Госдуму внесен законопроект о требованиях к кандидату в президенты
Мишустин выделил 62 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет
Новак: Необходимо и дальше выполнять условия сделки ОПЕК+
Попова: В Сибири выявляются единичные новые мутации коронавируса
Адвокаты разработали алгоритм защиты от травли и клеветы в интернете
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно