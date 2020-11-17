На саммите БРИКС Владимир Путин призвал объединять усилия по массовому выпуску вакцин от коронавируса. Встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР прошла во вторник в формате видеоконференции. Эффективные и недорогие вакцины могут положить конец пандемии, подчеркивается в принятой по итогам саммита Московской декларации. Кроме того, в ней лидеры стран БРИКС обязались консолидировать усилия мира по восстановлению экономики.

На период российского председательства выпали особые условия, связанные с пандемией. Сотрудничество в сфере здравоохранения для БРИКС тема не новая. "Мы оказались, условно говоря, даже в более выигрышной ситуации, чем некоторые другие страны", - сравнил президент РФ. Еще пять лет назад была договоренность о совместной работе по противодействию распространению инфекционных заболеваний, включая коронавирусы нового типа. Государства БРИКС создали систему раннего предупреждения эпидемий. "Так что в ситуации с COVID-19 нам было на что опереться. Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять конкретные меры в борьбе с пандемией", - сказал Путин.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашения с индийскими и бразильскими партнерами о проведении клинических испытаний вакцины "Спутник-V", а с фармкомпаниями Китая и Индии - об открытии на территории этих стран центров производства российской вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран.

С фармкомпаниями в Китае и Индии заключены соглашения об открытии центров производства нашей вакцины

Российские вакцины эффективны и безопасны, вопрос в том, чтобы запустить их в массовое производство. "Это не то чтобы проблема, но это тот вопрос, перед решением которого мы стоим", - заметил Путин. "И, конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции", - подчеркнул он.

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса и на подходе третья. "В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнерами по БРИКС", - сказал российский лидер. Также важно ускорить формирование Центра разработки и исследования вакцин БРИКС. Новый Банк развития зарезервировал 10 млрд долларов на борьбу с пандемией.

Президент России поддержал предложение председателя КНР Си Цзиньпина провести международный симпозиум по возможностям традиционной медицины в борьбе с коронавирусом. "Китай первым столкнулся с этой угрозой и продемонстрировал затем всему миру, что можно успешно с этим бороться, - сказал Путин. - Результат действительно существенный, ясный, понятный, это хороший пример для других". Важно, что страны БРИКС в такой работе не закрываются друг от друга, считает он.

Лидер ЮАР Сирил Рамафоза предложил создать систему раннего предупреждения особо опасных инфекций, и Путин его поддержал. А также одобрил предложение президента Бразилии деполитизировать проблемы, связанные с борьбой с пандемией.

К саммиту была подготовлена Антитеррористическая стратегия БРИКС. Мир - одна семья, но "в семье не без урода", сказал Путин, имея в виду террористов. "К сожалению, есть люди, которые вырываются из общего контекста и пытаются навязать свою собственную повестку", - отметил он. Терроризм остается самой большой проблемой для всего мира, и необходимы коллективные усилия для борьбы с ним, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Путин также отметил опасную дестабилизацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сказал, что еще многое предстоит сделать для политического урегулирования в Сирии.

В сентябре в острую фазу перешел конфликт в Нагорном Карабахе. "Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссное решение", - заметил Путин. В результате были достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании российского миротворческого контингента. И они соблюдаются. "Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется", - констатировал президент. "Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - считает он.

В выходные пройдет саммит "двадцатки", и Путин заметил, что подходы стран БРИКС по большинству пунктов работы G20 близки или совпадают. Это касается и реформирования глобальных институтов. "При непосредственном вкладе стран БРИКС сформирован комплексный пакет мер "двадцатки" по преодолению негативных последствий пандемии", - сообщил президент. Основной акцент - на восстановлении глобальных производственных цепочек и открытого характера международной торговли. В этом же русле - инициатива РФ о "зеленых коридорах", свободных от войн и санкций, в первую очередь в отношении гуманитарных поставок - продовольствия и медикаментов, напомнил Путин.