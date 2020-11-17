Владимир Путин предложил разработать и запустить механизм реализации общественно значимых проектов россиян: интересные замыслы необходимо превратить в жизнеспособные проекты, а также устранить административные и законодательные барьеры.

"Чтобы нам вместе идти вперед, добиваться общенационального успеха, вклад каждого в судьбу России должен быть обязательно востребован", - заявил президент РФ. Необходимо помочь воплотиться в жизнь лучшим идеям и предложениям, предоставить больше свободы для их реализации, считает он.

Глава государства подчеркнул, что демографическую и социальную политику нужно всегда ставить во главу угла, а значит, предстоит сделать серьезный шаг к повышению качества жизни и благополучию граждан, чтобы оно соответствовало стандартам XXI века. "Для динамичного устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь", - заявил он. А для этого - устранить административные, законодательные барьеры, определить понятные источники финансирования.

Владимир Путин попросил правительство, ВЭБ РФ и Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан. И предложил на каждом набсовете АСИ смотреть, как работает эта модель, сколько идей получило поддержку. Такие же системные эффективные инструменты следует задействовать для поддержки школьников, студентов при запуске своего дела. "Проекты юных предпринимателей и наших технических молодых талантов должны, что называется, "полететь", стать успешными стартапами, а еще лучше - конкурентными и в России, и в мире компаниями", - заявил Путин. "Нам нужна каждая идея, важна каждая идея, замысел молодых людей чрезвычайно важен", - сказал он.

"Во все времена и исторические эпохи сила России заключалась в таланте нашего народа, в наших идеалах и ценностях, взаимовыручке, уважении к нашей истории, патриотизме", - отметил президент. "Нам надо раскрыть колоссальные созидательные силы нашего народа, воплотить в жизнь его неповторимые, самобытные идеи и решения и вместе построить комфортную жизнь для наших людей, комфортную для жизни страну", - уверен Путин.