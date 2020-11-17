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17.11.2020 20:17
Рубрика: Власть

Зажигание звезд

Владимир Путин предложил "Сириусу" статус первой федеральной территории
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 260(8314)
Образовательный центр "Сириус", расположенный в Сочи, получит статус федеральной территории - первой в стране, заявил президент Владимир Путин и поручил кабинету министров своевременно подготовить для этого все необходимые правовые акты.
Владимир Путин: Статус федеральной территории предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации с президентом и правительством. Фото: РИА Новости Владимир Путин: Статус федеральной территории предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации с президентом и правительством. Фото: РИА Новости
Владимир Путин: Статус федеральной территории предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации с президентом и правительством. Фото: РИА Новости

В сентябре "Сириусу", созданному на базе объектов Олимпиады, исполнилось пять лет. Владимир Путин назвал его подлинным достоянием России и предложил наделить особым статусом. "Здесь, в Имеретинской долине, будут создаваться продукты, технические, другие решения, которых не существовало прежде, в полном смысле слова должна идти работа над проектами будущего, а значит, потребуются регуляторные правила, правовая и нормативная база для изобретения и внедрения новых технологий. И конечно, эффективные механизмы управления, которые позволят принимать оперативные решения, реализовать проекты развития "Сириуса" и привлекать к участию в исследованиях вузы, научные центры и компании по всей стране", - сказал он.

"В этой связи считаю правильным впервые здесь, на этой территории, воспользоваться новым положением Конституции РФ и предоставить "Сириусу" статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством", - сказал Путин.

Законопроект уже внесен в Госдуму, президент попросил кабмин своевременно подготовить правовые акты для функционирования, в том числе в переходный период, федеральной территории "Сириус" и обеспечить экономическую основу ее деятельности. Все решения должны вступать в силу уже с 2021 года.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Госдума рассмотрит проект закона о федеральной территории "Сириус"

"Мы всегда рассматривали "Сириус" не как закрытый элитный клуб для избранных, а как открытую национальную платформу работы с талантами, где сосредоточены лучшие технологии и компетенции, направленные на раскрытие способностей человека", - подчеркнул Путин. И такие практики широко тиражируются, меняют систему работы с молодежью по всей России.

Планы развития "Сириуса" - про весь XXI век, сказал президент. "Здесь уже начинают работу университет, научные лаборатории и передовой инновационный центр, где будут вестись исследования, создаваться практические разработки по направлениям, которые определяют развитие всей цивилизации", - заметил он. Решение таких задач сделает "Сириус" центром притяжения для всех, кто готов стать первопроходцем, обеспечить технологический прорыв.

"Сириус" стал городом, где воспитывается будущая научная, творческая, спортивная элита, заявила руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и поблагодарила президента за решение создать здесь первую федеральную территорию. Это сделано в прямом смысле с участием и в интересах всех регионов, сказала она.

Продвижением и поддержкой технологических проектов молодых ученых, студентов и новых российских компаний с прошлого года занимается инновационный центр. Фактически он - основа экономического развития федеральной территории, потому что во многом налоговые поступления резидентов станут источниками ее доходной части.

"Правовой статус позволит нам привлекать партнеров, которые будут здесь вместе с нами внедрять передовые российские разработки и в городское управление, и в экологический, транспортный контроль, оказание медицинских услуг, развивать вместе с нами образование, спорт, культуру", - пояснила глава фонда.

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