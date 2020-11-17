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17.11.2020 20:56
Рубрика: Власть

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе

Текст: Айсель Герейханова
Президент России Владимир Путин в ходе интервью в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что вопрос о возвращении Азербайджану пяти, а затем и двух районов, которые находились фактически под контролем Армении, ставился на протяжении длительного времени.
Фото: vesti.ru
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По словам президента, в 2013 г. в рамках Минской группы ОБСЕ "Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, могли бы положить начало мирному процессу".

"И с этим, кстати говоря, все участники Минского процесса, включая сопредседателей - Россию, Францию и США, с этим согласились и поддержали", - заметил Путин.

Но в ходе многолетних переговоров по этому вопросу, то с одной, то с другой стороны возникали препятствия, которые так и не удалось преодолеть, констатировал российский лидер.

"На мой взгляд, если бы это удалось сделать, то удалось бы достичь договоренностей на этой базе и войны бы не было. Это правда. Я и сейчас в этом абсолютно убежден", - уверен Путин.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Российский лидер пояснил, что в основе предложений было возвращение на первом этапе пяти контролируемых Армений районов, а затем еще двух дополнительно, создание коридора, который объединял бы Карабах и Армению в зоне Лачинского района Азербайджана, который условно получил название "Лачинский коридор" и "признание статус-кво Нагорного Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса".

Также обязательным условием было возвращение беженцев с обеих сторон, как азербайджанских, так и армянских беженцев к своим родным очагам. Это является безусловным требованием международного гуманитарного права.

"В конечном итоге дело вылилось в кровавый, прямо скажем, вооруженный конфликт, свидетелями которого мы были все только что", - резюмировал Путин.

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