Путин рассказал о главной задаче российских миротворцев в Карабахе

Говоря о процессе возвращения беженцев, он отметил, что это "очень важный и чувствительный вопрос". "Как раз с целью обеспечения безопасности этих людей и размещается российский миротворческий контингент", - сказал российский лидер.

По мнению Путина, надо принимать во внимание тяжесть этого конфликта, помнить, что "раны еще не затянулись, еще свежи, очень много потерь, беда пришла во многие дома, многие семьи" армян и азербайджанцев.

"Нужно время, чтобы мирная жизнь вернулась в их сердце, в их душу. А до этого надо подумать о реальной безопасности людей, в том числе - беженцев, возвращающихся, кстати говоря, с обеих сторон. И эта миссия возложена на российских миротворцев", - заключил президент.