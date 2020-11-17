Путин рассказал, при каком условии Алиев готов был прекратить войну в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что в октябре в ходе телефонных переговоров убедил президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с условием возвращения беженцев в город Шушу, но Армения была против.

Тогда вооруженные силы Азербайджана уже вернули себе контроль над незначительной частью Карабаха. "В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в город Шуша", - заявил президент.

Но для Армении это оказалось неприемлемым. По словам президента, для него была неожиданной позиция армянских партнеров. "Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха. Мне и сейчас не очень понятно, в чем эта угроза была бы", - добавил президент.

При этом Путин подчеркнул, что вопрос о передаче города Шуши никогда не ставился, он возник только в ходе недавнего кризиса в Нагорном Карабахе.