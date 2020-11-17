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17.11.2020 21:22
Рубрика: Власть

Путин рассказал о процессе подготовки соглашений по Карабаху

Текст: Галина Мисливская
В ходе подготовки соглашений о прекращении огня в Нагорном Карабахе борьба шла за каждую фразу, за каждый пункт, рассказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы СМИ в эфире телеканала "Россия 24".

"Это был такой сложный, такой энергозатратный процесс, я думаю, что со всех сторон. Происходило это в результате трехсторонних консультаций", - сказал глава государства, добавив, что ему пришлось взять на себя роль посредника между Арменией и Азербайджаном.

Фото: EPA-EFE
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"Разговаривал с одним и другим лидером, выслушивал их требования, претензии к тексту. Вносил какие-то изменения, связывался с другой стороной. Выслушивал их пожелания и требования. Потом консультировался с первой по поводу приемлемости этих положений для других партнеров", - описал Путин процесс согласования текста соглашений.

По его оценке, это была "равноправная, равноценная трехсторонняя работа", при этом "борьба шла с обеих сторон за каждую фразу, за каждый пункт, можно сказать, за каждую запятую".

При этом он не стал комментировать неучастие премьер-министра Армении в телемосте с участием лидеров России и Азербайджана в ночь подписания соглашений. "Важна была не картинка, а суть наших договоренностей", - отметил Владимир Путин.

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