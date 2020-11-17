Путин рассказал о роли Турции в урегулировании ситуации в Карабахе

Турция не нарушала международное законодательство, поддерживая Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, Анкара сможет принять участие в контроле за соблюдением режима прекращения огня, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24".

По его мнению, союзнические отношения Азербайджана и Турции - это геополитические последствия развала СССР. "Азербайджан - независимое суверенное государство. Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же ему может в этом отказать?", - отметил глава государства.

Что же касается Турции, то она изначально была частью Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху и находилась внутри процесса урегулирования, хоть и не в статусе сопредседателя. "Можно какие угодно давать оценки действиям Турции, но трудно обвинить ее в нарушении международного права", - заявил Путин.

При этом он предостерег все стороны от действий, способных накалить обстановку в регионе. "Зачем же провоцировать армянскую сторону наличием турецких солдат на линии соприкосновения? Мне кажется, что президент Эрдоган это прекрасно понял", - отметил Путин.

"Мы договорились о том, что Турция по просьбе Азербайджана будет принимать участив контроле за соблюдением прекращения огня", - сообщил российский президент и добавил, что здесь пригодится опыт взаимодействия Москвы и Анкары в сирийском Идлибе.