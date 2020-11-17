Путин: Россия сделала все, чтобы Армения не чувствовала себя брошенной

Он напомнил, что договор предусматривает военную помощь в случае агрессии в отношении территории любой из стран-участниц. А Карабах, независимость которого не признал даже официальный Ереван, с точки зрения международного права является территорией Азербайджана.

"На территорию Армянской Республики никто не покушался. И это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях", - констатировал Владимир Путин.

Отвечая на вопрос, не чувствовала ли себя Армения брошенной в этой ситуации, он сказал: "Уверяю вас, что РФ в рамках двусторонних и многосторонних обязательств, в том числе - в сфере военно-технического сотрудничества, полностью выполняла все свои обязательства, за что руководство Армении неоднократно высказывало слова благодарности".

"Мы исходили из того, что даже в ходе таких серьезных событий должен быть соблюден баланс сил. Уверяю вас в том, что Армения не чувствовала себя брошенной и забытой, и Россия сделала все, чтобы этого не было", - добавил Владимир Путин.