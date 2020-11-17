Ракета-носитель Vega успешно стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию старта ведет сайт компании-оператора космодрома Arianespace.

С запуском SEOSAT-Ingenio - первого испанского спутника наблюдения Земли - Arianespace укрепляет связи с Испанией, которая является пятой страной-вкладчиком Европейского космического агентства и крупным участником программы европейских запусков запуска.

Французский спутник TARANIS является первым спутником, предназначенным для наблюдения за радиационными, электромагнитными и световыми явлениями, происходящими на высоте от 20 до 100 километров над уровнем моря, со ссылкой на заявление компании пишет РИА Новости.

Общая цель миссии - предоставить информацию, которая будет использоваться в том числе в картографировании, землепользовании, городском управлении, управлении водными ресурсами, при мониторинге окружающей среды. Добавим, что это уже седьмой запуск Vega в этом году и семнадцатый за все время использования ракеты с 2012 года.