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17.11.2020 05:35
Рубрика: В мире

Ракета-носитель Vega успешно стартовала с космодрома Куру

Фото: Bill Ingalls/NASA via AP Фото: Bill Ingalls/NASA via AP
Фото: Bill Ingalls/NASA via AP

Ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляцию старта ведет сайт компании-оператора космодрома Arianespace.

Фото: REUTERS/STEVE NESIUS
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С запуском SEOSAT-Ingenio - первого испанского спутника наблюдения Земли - Arianespace укрепляет связи с Испанией, которая является пятой страной-вкладчиком Европейского космического агентства и крупным участником программы европейских запусков запуска.

Французский спутник TARANIS является первым спутником, предназначенным для наблюдения за радиационными, электромагнитными и световыми явлениями, происходящими на высоте от 20 до 100 километров над уровнем моря, со ссылкой на заявление компании пишет РИА Новости.

Общая цель миссии - предоставить информацию, которая будет использоваться в том числе в картографировании, землепользовании, городском управлении, управлении водными ресурсами, при мониторинге окружающей среды. Добавим, что это уже седьмой запуск Vega в этом году и семнадцатый за все время использования ракеты с 2012 года.

В мире Общество Космос

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