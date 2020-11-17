"Реал" тратит на зарплаты футболистов почти 500 млн евро в год

Испанская Ла Лига опубликовала отчет по зарплатным ведомостям клубов, выступающих в чемпионате страны. Список главных транжир с отрывом возглавил победитель первенства 2019/2020 мадридский "Реал".

В год на зарплаты игрокам "королевский клуб" тратит 468,5 миллиона евро. Вот уж действительно живут по-королевски.

Второе место занимает "Барселона", которая платит своим футболистам 382,7 млн евро в год. К слову, руководство каталонцев последние недели ведет трудные переговоры с игроками о понижении зарплат совокупно на 190 млн.

Третье место по тратам на зарплаты игроков занимает мадридский "Атлетико". Правда, у "матрасников" эта статья расходов почти в два раза меньше, чем у "Реала", - 252,7 млн евро. "Валенсия", за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, в этом рейтинге идет шестой (103,4 млн).