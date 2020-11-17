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17.11.2020 23:34
Рубрика: Экономика

Разговор на чистоту

Мигранты уехали: кто возьмет метлу с лопатой и пойдет в дворники?
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8313)
Массовый отъезд мигрантов из столицы на фоне пандемии не создаст дефицита дворников. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, большая часть таких работников - москвичи и жители российских регионов (соотношение россиян и мигрантов - 63 на 37). Для многих из них это неплохой шанс прокормить семью и заодно навести порядок в собственном районе.
Больше половины дворников в Москве - россияне. А что: зарплата вовремя и работа на воздухе. Фото: Андрей Абрамов/Комсомольская правда Больше половины дворников в Москве - россияне. А что: зарплата вовремя и работа на воздухе. Фото: Андрей Абрамов/Комсомольская правда
Больше половины дворников в Москве - россияне. А что: зарплата вовремя и работа на воздухе. Фото: Андрей Абрамов/Комсомольская правда

Валентина Кузнецова приехала в Москву из Пензы. В "Жилищнике" Отрадного работает уже несколько лет. Снимает комнату в этом районе, с ней живет внук. За 12 сезонов в столице женщина привыкла к графику. На работу иногда приходит и в 6 часов утра. А если снегопад - задерживается допоздна. В огромном доме-корабле на Алтуфьевском шоссе Валентина не только убирается и дезинфицирует подъезды. Тюльпаны и герань у подъездов - это личная инициатива работника комплексного благоустройства, как правильно называется позиция Валентины. "Это сначала трудно, потом привыкаешь, - делится собеседница "РГ". - Работа хороша прежде всего стабильностью. Когда начался коронавирус, многие потеряли заработок. Даже те, кто остался на работе, периодически жалуются на задержки. У нас платят вовремя".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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На участке Валентины свободных вакансий нет. Да и в целом по Москве, отмечает заммэра Петр Бирюков, дворницкие штаты укомплектованы. Как за счет самих горожан, так и приезжими из регионов. В зависимости от стажа службы и выработки нормы часов зарплаты столичных дворников варьируются от 37 до 45 тыс. руб. в месяц. На HeadHunter я нашел десятки вариантов с зарплатой от 30 до 60 тысяч. Это неплохое подспорье не только для жителей близких к Москве областей, но и для москвичей, оставшихся без заработка. Но, как показывает практика, далеко не каждый столичный менеджер готов, пусть даже и временно, переквалифицироваться в дворники. С другой стороны, еще не каждого и возьмут на эту должность. Даже в "Жилищниках", где вакансии есть, у кандидата первым делом спрашивают, готов ли он к тяжелому труду. Особенно зимой - кидать снег, колоть лед...

Уборщик может заработать до 60 тысяч в месяц. Но не каждый экс-менеджер готов к такому труду

Но как бы там ни было, в этом сезоне до 50 тысяч дворников готовы встретить во всеоружии грядущие снегопады. По оценкам властей, этого вполне достаточно, чтобы город продолжал оставаться чистым и удобным и для пешеходов, и для автомобилистов.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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