Дистанционка для 6-11 классов продлена для снижения заболеваемости COVID-19

В своем персональном блоге он объяснил: "Количество случаев заражения Covid-19 продолжает расти. За прошлую неделю была выявлена 41 тыс. москвичей, заболевших ковидом, - в 1,5 раза больше, чем в начале октября. При этом количество заболевших школьников 6-11 классов последний месяц находится примерно на одном уровне - 1,5-2,2 тыс. случаев в неделю".

Что важно, подчеркивает мэр, стабилизировалась и заболеваемость в основной группе риска, среди москвичей старше 65 лет - 5-6 тыс. случаев в неделю.

"Это значит, - заключает он, - что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников".

Напомню, старшеклассники в столице учатся в дистанционном формате с 19 октября. Мэр продлевает его второй раз.