Глава региона Владислав Шапша и заместитель генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Ольга Захарова заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития этого креативного направления в регионе. Подписи под документом поставили в духе времени - в режиме онлайн.

Людям всегда нравились экскурсии на предприятия пищевой промышленности, ведь с собой можно унести сувенир - конфету, сыр, тесто... А сегодня к этому еще добавляется, например, возможность сделать селфи с роскошным автомобилем или на фоне конвейера, где эти автомобили делают.

Идея водить туристов на промышленные предприятия обсуждается в Калуге уже не первый год. Так, два года назад в отеле "Амбассадор" в самом центре индустриального парка "Грабцево" состоялся первый региональный "Промышленный бал". Его инициаторами стали инвесторы, заинтересованные в развитии промышленного туризма. И это действительно был бал с саксофоном, свечами, фуршетом и вальсирующими парами на фоне выставки продукции предприятий старой и новой индустрии. В столь приятной обстановке прошло обсуждение возможностей организации промышленного туризма как одного из трендовых направлений в этой сфере. Ведь, по мнению организаторов бала, промышленный туризм - это помимо прочего еще и хорошая профориентация.

На сегодня в Калужской области уже разработаны и пользуются популярностью экскурсии на кондитерскую фабрику "Фруже", молочные фермы "ЭкоНива", единственный в стране музей бумаги "Бузион" в усадьбе Гончаровых. Не говоря уже о турах на первую атомную станцию - Обнинскую АЭС. Для учащихся выпускных классов школ регулярно проводятся экскурсии на конвейеры "Фольксваген Груп Рус", в "МосМедыньагропром", предприятие "Фарфор", Людиновский тепловозостроительный завод. А со следующего года планируется старт промышленно-краеведческой программы для школьников на постоянной основе.

Нынешнее соглашение намечает новые перспективы в этом направлении. Так, в документе обозначено, что АСИ будет содействовать правительству Калужской области с внедрением методических рекомендаций, координировать создание новых маршрутов и экскурсий и проводить экспертизы существующих туров, а также осуществлять информационную поддержку форумов, конференций и других мероприятий. Как отмечалось в ходе церемонии подписания соглашения, проведение экскурсий на предприятиях позволит туристам понять процессы производства, узнать историю компаний и перспективы их развития. В свою очередь, для региона гостеприимство компаний может служить инструментом для маркетинга территории, системного сотрудничества местных сообществ по продвижению их интересов, с целью привлечения инвесторов.

- Калужский регион стал одним из первых в стране, готовый развивать это направление туризма. Открывать свои компании, свои производства для потребителей - весьма смелый шаг. Тот, кто будет первым, получит и потребителей, и инвесторов, и туристов. Ваш опыт будет в дальнейшем тиражироваться на всю Россию, - подчеркнула Ольга Захарова.

Кстати

Проект "Тула сурового стиля" стартовал в прошлом году в Музее станка. По замыслу авторов, он призван популяризировать индустриальное наследие города оружейников. Музей станка получил на эти цели президентский грант - 470 тысяч рублей. На первом этапе проекта собиралась информация об истории промышленности Тулы и области XVIII-XXI веков. Вторым этапом должно было стать создание "Школы индустриального экскурсовода" для студентов, которые, как планировалось, будут проводить разработанные ими экскурсии по промышленным достопримечательностям Тулы. Однако пандемия коронавируса несколько замедлила реализацию этих планов.