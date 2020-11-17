Студенты придумают, как преобразить казенные винные склады на Самокатной улице. Свои проекты начинающие строители и реставраторы из десяти столичных вузов презентуют в онлайн-формате на молодежном форуме "Наследие". Впервые к программе смогут дистанционно присоединиться все желающие, нужно лишь зарегистрироваться.

Как рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, третий форум из-за пандемии проходит онлайн. Студенты посещают виртуальные лекции, мастер-классы и консультации от архитекторов, урбанистов, реставраторов. С их помощью участники "Наследия" обмозгуют будущее винных складов на Самокатной улице. Это крупный ансамбль: десять строений, признанных объектами культурного наследия. Они нуждаются в комплексной реставрации. Склады, которые причисляют к образцам промышленной архитектуры конца XIX - начала XX веков, расположены в районе Лефортово. За свою жизнь они претерпели несколько реконструкций. В 1987 году завод переименовали в "Кристалл". Здесь "родилась" водка "Столичная". Последние годы в зданиях стали появляться жилые и коммерческие объекты. О винно-водочном производстве напоминает лишь Национальный музей русской водки в одной из старейших построек комплекса.

Задача студентов - подумать, как можно было бы оживить ансамбль в целом и представить проект реставрации главного здания и любой из построек. В конкурсе участвуют шесть команд, в том числе из МГУ, Московского архитектурного института, Высшей школы экономики. Презентация проектов запланирована в рамках деловой программы, мероприятия которой пройдут 1 и 2 декабря. Чтобы увидеть все мероприятия, нужно зарегистрироваться на forumnasledie.ru.