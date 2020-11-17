Как на фоне пандемии изменились расходы жителей Центральной России

Для статистики собираются данные 48 тысяч домохозяйств из разных уголков страны. Это может быть одинокий человек, группа родственников или любых людей, которые делят быт. Они специально фиксируют свои доходы и расходы, не учитывая крупные и необязательные траты, такие как вложения в жилье (покупку, строительство и ремонт), ювелирные изделия или акции. При этом выплаты в счет погашения долга в учет принимаются.
Так вот, по этой методике бюджет средней российской семьи во втором коронавирусном квартале 2020 года составил 16,5 тысячи рублей на человека. В апреле - июне 2019-го показатель достигал 19 тысяч.
"В реальном выражении с учетом инфляции сокращение составило около 13 процентов - это рекордное падение как минимум с 2007 года, насколько позволяет оценить доступная статистика. В предыдущие кризисные годы во втором квартале сокращение трат было менее существенным: в 2014 году - 10,8 процента, в 2009 году - 8,8, - рассказали в аналитической службе FinExpertiza. - Фактические расходы домохозяйств были ниже, чем во время пандемии, только во втором квартале 2007-го: в сегодняшних ценах они составили бы 15,4 тысячи рублей на каждого члена семьи (в ценах того времени - шесть тысяч)".
Потребительские расходы упали в 66 регионах. Заметнее всего - в богатом нефтегазовом Ямало-Ненецком автономном округе (на 37 процентов), Пермском крае и Ненецком АО (на треть), Москве (почти на четверть, до 27,5 тысячи рублей) и Подмосковье (на 22 процента - до 19,4 тысячи). В десятку аутсайдеров попали также Липецкая и Владимирская области, где семьи стали тратить 13-14 тысяч рублей на человека, что на 21 процент меньше прошлогоднего уровня. Похожий расклад показали домохозяйства Ярославской и Ивановской областей.
Однако в 19 регионах затянуть пояса у людей не получилось. Если смотреть только на динамику, то на общем фоне настоящими транжирами выглядят жители Севастополя - там расходы домохозяйств выросли на 73 процента. Но в абсолютном выражении это всего лишь 20 тысяч на человека. Стало быть, крымчане попросту наэкономились за прошлые годы...
В Орловской области, которая занимает второе место в топе регионов с самыми "расточительными" гражданами, бюджет среднестатистической семьи оценили в 18 тысяч рублей. Это на 30 процентов больше, чем во втором квартале 2019 года.
В правительстве региона, конечно, не взялись угадывать точные причины такого поведения местных жителей. Но предположили, что расходы могли увеличиться вслед за доходами. В период эпидемии государство ввело дополнительные меры поддержки, и объемы выплат, которые получают безработные граждане и семьи с детьми, значительно возросли.
- Так, гражданин, потерявший работу после 1 марта 2020 года, в случае признания его безработным может рассчитывать на пособие в размере 12130 рублей. Такая же поддержка была с июня по 1 октября предусмотрена для ИП, прекративших деятельность после 1 марта. Минимальный размер пособия по безработице с мая по август составлял 4500 рублей (сегодня, как и прежде, 1500). Зарегистрированным безработным, имеющим детей в возрасте до 18 лет, до 1 октября 2020 года была положена доплата в размере трех тысяч рублей. Если безработными зарегистрированы оба родителя, то доплата назначается одному из них, - напомнил исполняющий обязанности руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Александр Востриков.
Кроме того, на Орловщине семьям положена ежемесячная выплата на ребенка от трех до семи лет включительно - 5158 рублей. По состоянию на 1 ноября ее получало около 16,7 тысячи человек на 19,7 тысячи детей.
Среди регионов, где во втором квартале наблюдался наиболее существенный рост расходов, - Белгородская и Рязанская области (плюс 12 и 11 процентов соответственно). Правда, в первой на человека стало приходиться 19,5 тысячи, а во второй - лишь 12,7.
Елена Трубникова, президент сети FinExpertiza:
- Потребительские расходы сократились как по причине снижения благосостояния россиян, так и в связи с карантинными ограничениями. Люди не могли, как раньше, посещать заведения общественного питания, развлекательные и культурные мероприятия. Часть жителей страны сознательно урезала расходы, ощутив важность "подушки безопасности". На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения. Однако большинству пришлось вынужденно затянуть пояса - позволить себе прежний уровень потребления при текущих доходах граждане уже не могли.
Резче всего во втором квартале упали расходы на гостиницы, кафе и рестораны (на 83 процента), на отдых вне дома и культурный досуг (на 53), покупку одежды и обуви (на треть) и поездки в транспорте (-17 процентов). В то же время люди стали больше тратить на предметы домашнего обихода и бытовую технику (+18 процентов), медикаменты (+16), жилищно-коммунальные услуги и продукты питания (на десять и семь процентов соответственно).
По прогнозу Центробанка, потребительские расходы домохозяйств сократятся примерно на десятую часть и смогут вернуться на докризисный уровень только через два года. Таким образом, рост уровня жизни в России вновь откладывается.
Тем временем
Владимирская область вошла в число трех пилотных регионов для внедрения "Продовольственной карты". Программа призвана помочь нуждающимся семьям с детьми. Пока участников лишь тысяча, но в перспективе охват планируют расширить до двух миллионов. В ноябре семьям (их отобрали региональные органы соцзащиты) выдали карты, по которым можно будет покупать базовые продукты питания на тысячу рублей в месяц. Баланс пополняется за счет пожертвований от бизнеса и физлиц. Пользоваться картой каждая семья сможет от трех до шести месяцев.