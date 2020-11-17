Кластер ГЛОНАСС отметил юбилей

Осенью 2020 года Кластеру ГЛОНАСС (К-57) - территориальному инновационному объединению компаний, создающих интеллектуальный продукт на базе ГЛОНАСС/GPS технологий, - исполнилось пять лет.

За это время быстро меняющийся рынок цифровых технологий предъявил его резидентам немало вызовов, на которые удалось дать достойный ответ.

Если описывать путь кластера в цифрах, то за пятилетку получено 20 свидетельств, 14 сертификатов, два патента; выведено на российский и международный рынок семь новых разработок. Объем реализованных товаров и услуг с 214 миллионов рублей в 2017 году увеличился до 388 миллионов рублей в 2019-м. Свыше 167 миллионов рублей привлечено от различных министерств и фондов на развитие проектов резидентов кластера. Число участников объединения выросло вдвое - с 20 до 40. Участники кластера также стали резидентами крупнейших инновационных отраслевых проектов: "Сколково", АгроНТИ, вошли в рабочие группы национальной технологической инициативы Автонет и Аэронет. Кластер стал одним из основателей Ассоциации "Цифровая эра транспорта", которая активно занимается продвижением и методологической поддержкой ИТС в России.

- Как показало время, синергия участников кластера позволяет создавать совместные продукты, успешно реализовывать сложные проекты, требующие подключения специалистов нескольких компаний. Изначально исследования и разработки резидентов были связаны с навигационно-информационными и геоинформационными системами. Развитие цифровых технологий и их активное проникновение во все сферы жизни привели к закономерной корректировке стратегии развития кластера. Внимание сосредоточилось на проектах, связанных в первую очередь с интеллектуальными транспортными системами, - рассказывает исполнительный директор НП "ГЛОНАСС - регионам" Вячеслав Маланичев.

На ниве ИТС работа ключевых резидентов ведется по всем направлениям - от создания "железа" до разработки "софта". Так, ГК "Навигатор" по соглашению с Минпромторгом разрабатывает универсальный комбинированный навигационный терминал, сочетающий в себе несколько функциональных устройств с возможностью передачи данных по спутниковым каналам связи (Гонец, Иридиум, Коспас- Сарсат) на базе экосистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". В данный момент ведется разработка подобного устройства для мониторинга маломерных судов.

Сегодня, когда в каждом субъекте уже существует по нескольку цифровых информационных систем, становится крайне важно грамотно провести их интеграцию с использованием сквозных технологий. И здесь на первое место выходит обеспечение безопасности собираемых и аккумулируемых данных. У кластера не только богатый опыт интеграции разрозненных систем - ключевой резидент объединения НТЦ "Фобос" аккредитован в этом году как лаборатория, проводящая сертификационные испытания средств защиты информации. Его решения по кибербезопасности востребованы как госструктурами, так и коммерческими компаниями.

Глубокий анализ тенденций развития отрасли и собственной деятельности привел к разработке новой стратегия развития кластера, которую в мае этого года утвердил губернатор Орловской области.

Помимо интеллектуальных транспортных систем (ИТС), приоритетными направлениями стали цифровое сельское хозяйство, дистанционное управление объектами, интеллектуальное управление маломерными судами, энергосбережение, информационная безопасность и еще целый ряд прикладных направлений цифровой экономики.

Цифровое сельское хозяйство - второе после ИТС по объему созданных решений направление деятельности кластера. Здесь особое место занимают геоинформационные и геоаналитические системы, применяемые для управления как отдельными предприятиями, так и целыми территориями. А цифровые двойники территорий на основе данных, собранных беспилотными летательными аппаратами, нейросети для прогнозов и аналитики в сельском хозяйстве, разработка и внедрение систем комплексной автоматизации финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, использование CAN-технологий. В этой сфере активно трудятся компании с иногородней пропиской: "ЦентрПрограммСистем" и "Фарватер".

Участники объединения отталкиваются от идеи импортозамещения зарубежной продукции в области практического использования результатов космической деятельности и информационной безопасности.

- Кластер ГЛОНАСС был первым кластером, созданным в регионе в рамках программы Министерства экономического развития России. С 2015 года налажено успешное сотрудничество между Центром кластерного развития Орловской области и резидентами кластера. Так как ЦКР является частью Центра оказания услуг "Мой бизнес" в Орловской области, это позволяет сопровождать проекты кластера, используя все имеющиеся в регионе инструменты поддержки бизнеса, - отмечает начальник отдела кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства Орловской области Сергей Невструев.