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17.11.2020 19:30
Рубрика: Экономика

Диаметральные перемены

Электрички становятся внутригородским видом транспорта
Текст: Инга Агапова
Российская газета - Спецвыпуск № 259(8313)
Московским центральным диаметрам исполняется год: 21 ноября 2019-го взгляд на городской общественный транспорт в столичном регионе и не только диаметрально изменился.
Пассажиры МЦД получили не только комфортные электропоезда, но и облагороженные станции, выполненные в едином стиле. Фото: Сергей Михеев Пассажиры МЦД получили не только комфортные электропоезда, но и облагороженные станции, выполненные в едином стиле. Фото: Сергей Михеев
Пассажиры МЦД получили не только комфортные электропоезда, но и облагороженные станции, выполненные в едином стиле. Фото: Сергей Михеев

Проект, задуманный Российскими железными дорогами совместно с правительствами Москвы и Московской области, базировался на идее внедрить электропоезда в систему внутригородского пассажирского транспорта и таким образом достичь нескольких основных целей. Во-первых, повышения транспортной доступности благодаря объединению удаленных друг от друга и не имеющих прямого сообщения населенных пунктов Подмосковья и районов столицы. Во-вторых, снижения вредного воздействия на окружающую среду, поскольку электрички - один из самых экологичных и энергоэффективных видов транспорта. И, наконец, планировалось придать ускорение экономическому и социальному развитию районов, отныне ставших полноправными пунктами на карте столичного метро.

Новый сервис в московском метро расскажет о загруженности вагонов

Итоги прошедшего года показали, что проект оправдал себя: пилотные МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск перевезли более 120 миллионов пассажиров. Протяженность этих линий составляет 132 километра, с 20 станций диаметров (из 60) можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железной дороги. Тактовое расписание движения, тарифы на проезд, позволяющие прилично сэкономить на ежедневных поездках, и, конечно, инновационные поезда "Иволга", которые производит "Трансмашхолдинг", - вот за что голосует пассажир МЦД.

Замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов рассказал, что по результатам опросов, проведенных совместно с ЦППК (перевозчиком МЦД-1 и МЦД-2) и службой соцопросов, первое, что отмечают 99 процентов пассажиров - это безусловный комфорт и удобство новых электропоездов.

"Пассажирам нравятся отсутствие тамбуров и сквозные проходы, широкие дверные проемы, USB-разъемы для зарядки и информационные табло. Очевидно, что по уровню комфорта "Иволги" оправдали ожидания. В части эксплуатации и обслуживания подвижной состав показывает хорошие результаты и высокий экономический эффект. Составу требуется на треть меньше электроэнергии благодаря светодиодному освещению, умной системе кондиционирования и асинхронному тяговому приводу. На техобслуживание поезда требуется гораздо меньше трудозатрат и времени, - отметил он, - сейчас продолжаем разрабатывать новую модификацию поезда - с увеличенной конструкционной скоростью, также предусмотрена гибкая составность. В целом постарались учесть все замечания и предложения по улучшению интерьера "Иволги", которые поступали от заказчиков и пассажиров".

Москва учитывает лучшие мировые принципы транспортного развития, включая электротранспорт

Комплексное развитие МЦД продолжается, в том числе идет строительство новых и реконструкция действующих станций. Например, недавно открылась после реконструкции станция Долгопрудная (МЦД-1). Ожидается, что ею будут пользоваться 18,3 тысячи пассажиров в сутки. Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия отметил, что рядом с новой станцией находится крупный подмосковный город Долгопрудный и строятся новые микрорайоны столицы.

Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона

Действительно, транспортная доступность является серьезным стимулом для жилищного строительства. Коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина сообщила, что в Москве построено или ведется строительство 85 проектов рядом со станциями МЦД, из них 30 - недалеко от уже работающих станций и 55 - возле будущих. "Для Москвы наличие рядом с ЖК МЦД не так актуально, поскольку жители мегаполиса в основном пользуются метро или личным авто. В Подмосковье несколько иная картина. Там, несмотря на то, что в течение двух последних лет уменьшается число выданных разрешений на строительство, объем проектов у станций МЦД в 2020 году вырос на 11 процентов", - отметила Тумайкина.

Пандемия не могла не отразиться на пассажиропотоке МЦД - он значительно снизился. Однако на передний план вышла экологическая составляющая проекта. На состоявшейся в ТАСС пресс-конфе-ренции, посвященной презентации исследования "Повышение экологичности транспортного сектора в мировых мегаполисах", ученые анализировали, как вредные выбросы в атмосферу влияют на иммунитет человека, на его способность сопротивляться, в том числе вирусным заболеваниям, и как противостоять этому негативному воздействию.

Один из авторов исследования, проректор НИЯУ МИФИ, профессор Николай Каргин считает, что новая мобильность Москвы - мобильность зеленая. Москва начала реализацию экологически ориентированной транспортной политики в 2010 году, когда город оказался перед реальной угрозой транспортного коллапса. За короткий срок удалось сделать то, на что в Европе ушло несколько десятилетий. Планы города учитывают лучшие мировые принципы транспортного развития, включая электротранспорт. А заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин, подробно говоря о мерах, сдерживающих экологическую ситуацию, назвал МЦК и МЦД в числе инновационных решений этого вопроса.

В дальнейших планах развития Московских центральных диаметров - запуск линий МЦД-3 Зеленоград - Раменское (85 км, 42 остановки) и МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожный (86 километров и 39 остановок). Как сообщается на портале мэра столицы, в ходе селекторного совещания Сергей Собянин и гендиректор "РЖД" Олег Белозеров говорили о завершении реализации нескольких крупных инфраструктурных проектов в конце 2020 - начале 2021 годов.

Фото: Артем Локалов
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Планируется открыть станцию Ховрино, которая войдет в состав перспективного МЦД-3, завершить реконструкцию существующих станций, среди них Подольск (МЦД-2), Крекшино (войдет в состав будущего МЦД-4) и Баковка (МЦД-1). На участке Реутов - Балашиха предполагается открыть второй главный путь, строительство которого должно завершиться в ближайшее время. Также до конца 2020 года полностью будет обновлен подвижной состав, курсирующий по МЦД-1. На МЦД-2 обновление поездов уже состоялось.

Сергей Собянин и Олег Белозеров также договорились интегрировать проекты строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург и МЦД-3. Это позволит оптимизировать сроки и стоимость работ. Интеграция проектов приведет к созданию первоклассных транспортных хабов, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростную магистраль.

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