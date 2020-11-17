Москвичи скоро смогут проводить общедомовые собрания в режиме онлайн

Миллионам москвичей скоро станет проще решать вопросы, связанные с управлением собственным домом. Чтобы устроить в подъезде рабочее место консьержа, поставить во дворе шлагбаум или принять другое решение, больше не придется ходить по квартирам с подписными листами или проводить очное собрание жильцов. Вместо всего этого достаточно вынести вопрос на онлайн-обсуждение. А инициировать его и проголосовать можно даже с помощью смартфона. Подробности узнал корреспондент "РГ".

Мой дом - электронный

Те, кто хоть раз пытался договориться с соседями о важных переменах в жизни дома, знают, как это непросто. По закону любые решения касательно общедомового имущества принимаются на собрании жильцов, но правильно его организовать, провести и не ошибиться в документах - задача нетривиальная. Хотите поставить банальный шлагбаум во дворе? Соберите не меньше половины собственников квартир. Обычно уже на этом, самом первом шаге пыл активистов угасает, и о шлагбауме остается мечтать.

Однако совсем скоро все изменится благодаря обновленной системе "Электронный дом". С ее помощью жители сотен многоэтажек, где в 2022 году запланированы работы по капитальному ремонту, уже сейчас могут провести электронное общедомовое собрание. А у всех остальных такая возможность появится с 25 января следующего года.

Напомню, московский "Электронный дом" был запущен еще в январе 2018 года, но для проведения в нем онлайн-собраний нужно было хотя бы один раз провести обычное собрание, что не всегда получалось. Тем не менее ресурс оказался востребован - за два года к нему присоединился каждый десятый столичный дом, а в 102 многоэтажках жильцы все-таки смогли провести собрание и перевели управление домом в электронный вид.

"Но, к сожалению, гораздо у большего числа москвичей это не получалось, - рассказал мэр столицы Сергей Собянин, презентуя новую систему. - Как показала практика, многие москвичи готовы использовать электронные технологии для управления домом, но проведение очного собрания остается непреодолимым барьером. Устранить его удалось только в мае этого года, когда Государственная Дума приняла поправки в Жилищный кодекс".

Теперь перевести управление своим домом в онлайн можно без проведения традиционного собрания - решение об этом можно принять прямо в "Электронном доме", после чего сразу перейти к решению насущных вопросов. Изменились и правила проведения электронных собраний - если раньше на них давалось строго 5 дней, то теперь длительность можно выбрать в диапазоне от 7 до 60 дней. Благодаря этому у жителей есть больше времени, чтобы узнать о голосовании, взвесить все и отдать свой голос. Необходимый кворум умная система посчитает сама - он, напомню, определяется исходя из площадей квартир. Чем больше в вашей собственности квадратных метров, тем весомее голос. Для правомочности голосования в нем должны принять участие собственники не менее половины площади дома, но в некоторых случаях нужно большее преимущество, а иногда достаточно простого большинства.

Чем больше в вашей собственности квадратных метров, тем весомее голос на собрании

Шаг за шагом

Итак, попробуем воспользоваться новой системой. Для начала зайдите на сайт ed.mos.ru или скачайте мобильное приложение "Электронный дом". Для входа понадобится личный кабинет на сайте mos.ru, причем в профиле там необходимо указать адрес своей квартиры. Для подтверждения придется ввести код плательщика Единого платежного документа или просто дождаться, пока система убедится, что вы действительно зарегистрированы по указанному адресу. Такой отбор позволит не пустить в "Электронный дом" тех, кто там не живет на самом деле. Для участия в общедомовых собраниях понадобится подтвердить право собственности - обычно электроника делает это сама, но иногда может попросить загрузить фото документов.

Инициировать общедомовое собрание имеет право любой собственник. На первом среди вопросов повестки нужно проголосовать за то, чтобы впредь голосовать онлайн и решить другие формальные вопросы. Впрочем, обычно голосования инициирует управляющая компания после обращения жителей - коммунальщики лучше знают эти нюансы. Если в необходимости общедомового собрания у вас нет уверенности, то "Электронный дом" и здесь придет на помощь - в нем можно инициировать простой опрос. Юридической силы он не имеет, но понять настроения жильцов поможет. Если в опросе все выскажутся против, например, шлагбаума или расширения парковки, то и собрания затевать смысла нет. А еще в опросе можно выбрать цвет, в который стоит перекрасить стены в подъезде.

"Возможность принимать участие в жизни своего дома удаленно особенно важна сейчас, когда эпидемиологическая обстановка остается достаточно сложной, - подчеркивает руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко. - Горожане могут продолжать вести активную социальную жизнь, даже оставаясь в своей квартире. Новым функционалом проекта "Электронный дом" могут воспользоваться граждане старше 18 лет".

В Мосжилинспекции "РГ" рассказали, что проведение онлайн-собраний жителей теперь станет не только комфортнее и безопаснее, но и быстрее. Раньше протокол первичного собрания, где жильцы соглашались на перевод собраний в онлайн, сначала отправлялся в ведомство, где его проверяли. Потом дом включали в специальный реестр с адресами тех, кто может голосовать онлайн. Все это занимало время, которое жильцы могли бы потратить с пользой.

Не стоит забывать и о том, что "Электронный дом" обладает и многими другими полезными функциями помимо онлайн-собраний. Здесь можно в пару кликов передать показания счетчиков, пообщаться в чате с соседями и даже оставить объявление - его смогут увидеть все жильцы. Для вызова сантехника или электрика теперь тоже не нужно искать единый номер диспетчерской - достаточно оставить заявку в системе, а после оценить работу мастера.

Кстати

И в телефоне тоже

Пока проголосовать онлайн могут только жильцы домов, где в 2022 году запланированы работы по капитальному ремонту. Узнать, касается ли это вашей многоэтажки, можно на сайте фонда капремонта fond.mos.ru - там недавно открылась интерактивная карта, где отображены все такие здания. Остальным нужно подождать до 25 января следующего года, когда "Электронный дом" заработает в полную силу для всех. Адрес системы простой: ed.mos.ru. Там же есть ссылки для скачивания мобильного приложения, оно уже доступно.