На этап Гран-при в Москве пустят зрителей

Несмотря на многочисленные изменения в спортивном календаре, вызванные коронавирусом, московский этап Гран-при по фигурному катанию, как и было запланировано, пройдет на льду арены "Мегаспорт" 20-22 ноября, причем в присутствии зрителей. Хотя их число и сократят, а посадка будет осуществляться в шахматном порядке. Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, часть зрительских мест накроют так называемыми чехлами-разделителями.

На онлайн пресс-конференции президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков подчеркнул, что в этот непростой сезон старты очень важны и для спортсменов, и для их болельщиков.

- Этапы Гран-при в Канаде и Франции были отменены, турнир в США прошел без зрителей, - цитирует Горшкова пресс-служба ФФККР. - И мы искренне рады, что наш московский этап Гран-при состоится и будет проходить с учетом всех требуемых ограничений и профилактических мер в присутствии болельщиков, чье внимание и поддержка так нужны спортсменам.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган напомнил, что формат серии Гран-при отличается от всех предыдущих лет: "Участвовать будут не так много зарубежных спортсменов, зато все они - фигуристы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Грузии, Литвы, Эстонии - горят желанием выступить на соревнованиях".

Хозяева льда тоже готовятся изо всех сил. Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, владеющая сложнейшим тройным акселем, как раз опубликовала в своем аккаунте в "Интаграме" видео с тренировки, на которой исполнила четверной тулуп.