Завершилась летняя пассажирская навигация на Москве-реке - на три дня позже запланированного, поскольку погода позволяла. Об этом сообщили в пресс-службе Канала имени Москвы.

В этом году из-за ограничений пассажирские суда вышли на реку на два месяца позже обычного - лишь 23 июня. В зимнюю "спячку" теплоходы ушли только во вторник, когда должны были закрыться шлюзы "Рыбинский", "Угличский", "Белоомут", "Кузьминск", шлюз N 10 Москворецкой системы и шлюзы NN 1-9. Главным новшеством навигации стал Северный речной вокзал, вновь заработавший после реставрации. От "порта пяти морей", как его нередко называют, стало можно отправиться в десятки городов нашей страны. В их числе - Волгоград, Кострома, Самара, Саратов, Тверь.

По данным департамента транспорта, наибольшей популярностью у москвичей пользовались круизы в Плес, Углич, Тверь и Санкт-Петербург. Для непродолжительных водных прогулок часто выбирались маршруты в центре Москвы. К примеру, всегда популярна прогулка от Новоспасского моста до Воробьевых гор. Востребована была и ночная прогулка от делового центра "Москва-Сити" до Северного речного вокзала.

Пандемия отложила и запуск регулярных речных трамвайчиков - они появятся в ближайшие годы. Речной транспорт, как ожидается, будет ходить с интервалом в несколько минут. Там установят городские тарифы, а к оплате обещают принимать транспортные карты "Тройка". Будут действовать социальные карты и льготы. Два постоянных маршрута уже определены: первый - от Киевского вокзала до парка Фили. Второй маршрут пройдет от Новоданиловской набережной до Печатников.