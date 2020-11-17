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17.11.2020 22:30
Рубрика: Власть

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Омбудсмены Евразии обменялись в Москве лучшими практиками работы в пандемию
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8313)
Отмечая 70-летие "Европейской конституции" (Конвенции о защите прав человека и основных свобод), мы хотим наметить вектор развития на правочеловеческом треке, - так Татьяна Москалькова приветствовала во вторник в Москве 80 зарубежных омбудсменов и их представителей из 18 стран, которые собрались в российской столице на IV Международную конференцию "Защита прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

Отдельной темой конференции стала защита прав человека во время пандемии. 50 миллионов зараженных ковидом по всему миру, более 1 миллиона умерших и ежедневный прирост заболевших в несколько тысяч, эта печальная статистика активно включает меры по противодействию эпидемии, которые объективно ограничивают права и свободы граждан. Как быть в этой ситуации омбудсменам?

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В России в аппарате федерального омбудсмена была организована "горячая линия", на которую с 1 февраля по 1 ноября 2020 года поступило порядка 2,5 тысячи обращений. Проводились личные приемы граждан по видео-конференц-связи, рассматривались письменные обращения. Сегодня практически не осталось сфер общественной жизни, которых бы не коснулась пандемия. Задеты права на свободу передвижения на территории России (344 обращения), права на охрану здоровья и медицинскую помощь (299), право социального обеспечения и оказания материальной помощи в период пандемии (284), содействие в возвращении на Родину российских граждан (276), реализации трудовых прав (252). При участии федерального уполномоченного с 1 февраля по 1 ноября 2020 года восстановлены права более 5 тысяч человек.

Омбудсмен сделала ряд актуальных предложений о предоставлении гаджетов семьям с детьми для доступа к образованию в дистанционном формате, об обеспечении максимальной доступности тестирования на выявление ковида по месту жительства, о создании временных приютов для бездомных людей и т.п. Москалькова также призвала зарубежных омбудсменов привиться российской вакциной, подчеркнув, что сама сдалает прививку на днях.

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