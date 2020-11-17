Почему жители столичного региона судятся с производителями бытовых приборов

Помните дело пенсионерки из Москвы Светланы Камышевой, отсудившей летом этого года у известного корейского производителя бытовой техники больше двух миллионов рублей? Если нет, мы напомним: ее холодильник, которому на тот момент было менее года, внезапно перешел в аварийный режим работы и резко сбросил пары хладагента. Они попали на теплый компрессор, воспламенились - и приехавшим пожарным оставалось лишь констатировать, что квартира превратилась в руины. СМИ тогда писали, что это было первое в России судебное дело человека против холодильника и Камышева создала прецедент. Теперь, похоже, у Камышевой появились последователи.

Камин, ты что творишь?

У жителя подмосковного Одинцова Михаила Скрипнюка загорелся биокамин. Это модный сейчас бытовой прибор, который топится не дровами, а техническим спиртом и поэтому считается экологически безопасным. В один из холодных осенних вечеров биокамин ни с того ни с сего вдруг вздохнул и выплюнул порцию огня на стену и шторы. В состоянии паники сбивая пламя, Михаил получил ожоги третьей-четвертой степени и в тяжелом состоянии попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Будем судиться с производителем", - говорят сейчас Скрипнюки.

И у них есть все шансы на победу, если, конечно, пожарно-техническая экспертиза признает их непричастными к возгоранию. В случае со Светланой Камышевой экспертиза МЧС решила: в пожаре был виноват именно внезапно помешавшийся искусственный интеллект холодильника. Правда, производитель попытался поспорить с этими выводами, предоставив в суд свою независимую экспертизу, гласившую, что к возгоранию привела неправильная - через удлинитель - эксплуатация бытового прибора. Но даже суд второй инстанции не встал на сторону коммерсантов, оставив первое судебное постановление без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения. "Практика взыскания денежных средств с компаний, чья продукция привела к каким-либо негативным или трагическим последствиям для потребителя, становится все более распространенной. Это характерно для развитых стран, правовая система которых защищает гражданина от любых нарушений его законных прав и интересов. В моей практике тоже были подобные дела, и хочу отметить, при наличии грамотной позиции и собранных доказательств суды обычно становятся на сторону граждан", - рассказал "РГ" адвокат столичного адвокатского бюро "Лебедева-Романова и партнеры" Тимур Харди.

Неисправные тостеры сожгли не одну квартиру

Непризнание вины

Только в развитых странах у производителей техники немного другой подход. Там всеми силами постараются не довести ситуацию до суда, потому что такой судебный иск - пятно на репутации компании. Наш менталитет пока не столь гибок, для российских представительств зарубежных производителей пятно на репутации - не быть втянутым в судебную тяжбу, а проиграть суд. "Поэтому в деле Камышевой на своей правоте производители настаивали до последнего", - считает председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.

Но, правда, там и издержки были большие - только урон, нанесенный квартире огнем, составил 1,4 миллиона рублей. Плюс штраф, положенный по закону о защите прав потребителей, плюс моральный ущерб и судебные издержки - вот и набежало больше двух миллионов. Было за что бороться. У Михаила Скрипнюка ущерба поменьше, он даже огонь смог потушить на адреналине до приезда пожарных, но, с другой стороны, у него сильные ожоги, а все мы знаем, сколько стоит сейчас качественная медицинская помощь, в том числе и пластическая, которая наверняка понадобится Михаилу. Так что конечная сумма здесь может быть даже больше.

Но при этом нельзя сбрасывать со счетов и человеческий фактор. "Почти все пожары возникают из-за человеческой халатности, и львиную долю возгораний можно было бы предотвратить. К сожалению, люди нередко пренебрегают техникой безопасности", - утверждает заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Загоняют холодильники в тесные короба, где нет естественной вентиляции и теплоотвода, вешают телевизоры в ванной комнате, где конденсат рано или поздно спровоцирует короткое замыкание, продолжают пользоваться стеклянными плитами с трещинами, не думая, что под стеклом находится мощный источник тока. А уж сколько выгоревших квартир числятся за обыкновенными тостерами, в которых начинают заедать пружинки, выталкивающие поджаренный хлеб. В один прекрасный момент они окончательно ломаются, хлеб сгорает, и из тостера вырывается залп огня…

Спасение выгорающих

Фото: GettyImages

Как себя вести, чтобы этого не случилось? Читайте инструкции к бытовым приборам, призывает Сергей Щетинин. И строго следуйте тому, что в них написано. Потому что в случае любого ЧП придется делать экспертизу, и она будет не в пользу потребителя, если нарушены правила установки или эксплуатации прибора. Если с техникой что-то случится до истечения срока, экспертизу по закону обязаны сделать продавец или производитель. Если же срок гарантии истек, это становится обязанностью покупателя. К слову, Олег Павлов утверждает, что в этом нет ничего сложного. Нужно обратиться в любой сервисный центр, где могут зафиксировать поломку и выдать официальное заключение о ее причинах. И необязательно это должен быть крупный сервис - сгодится и небольшой, главное, чтобы там работали квалифицированные специалисты с профильным образованием.

Ну а если бытовой прибор не просто умер сам, но и нанес хозяину какой-то дополнительный ущерб, нужна будет и дополнительная экспертиза профильных специалистов. Пожарных, как в случае со Светланой Камышевой, или врачей, как в случае с Михаилом Скрипнюком.

А Тимур Харди советует: имея на руках результат экспертизы, можно составлять досудебную претензию к продавцу или производителю. В случае если она будет отклонена или проигнорирована, - прямая дорога в суд.