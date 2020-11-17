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17.11.2020 23:38
Рубрика: Экономика

Пора рубить капусту

Потребительская корзина подешевела
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8313)
Потребительская корзина москвича с минимальным набором продуктов продолжает дешеветь. В городе еще летом заметили снижение цен на "борщевой набор" и фрукты. И если в июле стоимость корзины равнялась 5515 рублям, то теперь - 5271.

Потребительская корзина используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции. В ее состав включено все, что теоретически требуется для здорового питания: от хлеба до молока, мяса, рыбы, овощей и фруктов. В октябре, по данным Мосстата, больше всего подешевели овощи и фрукты. Яблоки - на 10,62%, лук - на 10, морковь - на 9,18, капуста - на 8,46, картофель - на 6,36, свекла - на 4,16, виноград - на 3,83, груши - на 1,84%. Даже "антивирусный" набор, несмотря на свою популярность, подешевел: лимоны упали в цене на 5,63%, а чеснок - на 1,73%.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Заметно подорожали разве что сахар - на 13,45%, огурцы - на 3,26 и апельсины - на 2,66%. Незначительный рост цен наблюдается на крупы: гречневая - на 1,78%, горох и фасоль - на 1,39%. "Нынешняя коррекция цен - это отражение конкуренции. Все участники рынка борются за каждый рубль, - комментирует Александр Борисов, глава комитета ТПП РФ по развитию потребрынка. - Подавляющее большинство жертвуют своей маржой и значительной долей прибыли, понимая, что в такой тяжелый период главная задача выжить и сохранить свою долю на рынке". Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова, добавляет, что к праздникам индекс потребительских цен будет меняться в зависимости от спроса на все товары, входящие в состав "новогодних символов". "Москвичи заметят рост цен не на общей, а своей собственной потребительской корзине. В минимальный набор не входят ни шампанское, ни ликер, ни игрушки, ни подарки", - заключила Лебединская.

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