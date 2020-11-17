Предложения липчан по проекту бюджета примут по "горячей линии"

В Липецком областном Совете депутатов будет организована "горячая линия" для приема предложений по проекту бюджета региона на предстоящую трехлетку. С этой инициативой выступил председатель регионального парламента Павел Путилин, а депутаты ее поддержали.

Спикер законодательного собрания напомнил, что в этом году из-за пандемии главный финансовый документ Липецкой области будет рассматриваться в особом порядке. Публичные слушания по нему предлагается провести заочно, при этом предоставить каждому жителю области внести свои предложения в законопроект.

Павел Путилин отметил, что будет сделано все возможное для того, чтобы в обсуждении главного финансового документа региона приняли участие как можно больше граждан. Так, областной Совет депутатов проведет презентацию бюджета и организует "горячую линию" по приему предложений.

- Вместе с администрацией области, которая является главным разработчиком законопроекта об областном бюджете, мы проведем презентацию так называемого "бюджета для граждан", - отметил Павел Путилин. - Это упрощенная версия документа, в которой используется простой язык и доступные форматы. Наш бюджет, особенности его формирования в сегодняшних условиях, а также перспективы развития области на ближайшие три года должны быть понятны и прозрачны для всех жителей, а не только для тех, кто имеет экономическое образование, - подчеркнул спикер облсовета. - В тоже время в течение ближайшей недели мы проведем "горячую линию" по приему предложений от заинтересованных липчан.

Презентация "бюджета для граждан" в ближайшее время будет представлена на официальных страницах регионального парламента в социальных сетях и на телевидении.

"Горячая линия" стартует в понедельник, 23 ноября. Звонки принимаются сотрудниками регионального парламента по телефону 27-02-85 с 9-00 до 17-00 с понедельника по четверг и с 9-00 до 16-00 в пятницу. Перерыв с 13-00 до 14-00.

Кроме того, предложения и замечания жителей также будут приниматься в письменном и в электронном виде по адресу oblsovet@lipetsk.ru. Ознакомиться с полным пакетом документов по проекту областного бюджета на 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов можно на сайте областного Совета депутатов в разделе "Законодательная деятельность", рубрика "Бюджет".