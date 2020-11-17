Синоптики прогнозируют ледяные дожди в Москве

Первые в этом сезоне ледяные дожди прогнозируются в Москве к концу текущей недели, сообщает центр "Фобос".

По прогнозам синоптиков, вторник и среда станут самыми холодными днями на этой неделе. Ночью ожидается -6...-7 градусов, а в дневные часы - до -2...-3. В другие дни температура воздуха повысится до -1...-2. Временами возможны слабые оттепели.

В выходные прогнозируются слабые осадки. Причем местами не исключены ледяные дожди.

Минувшая ночь, по словам синоптиков, стала самой холодной с начала осени. В Москве столбики термометров упали до минус 6,4.