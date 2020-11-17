Еще недавно лестница, турникеты, эскалаторы в метро были серьезным испытанием для слабовидящего, инвалида-колясочника или пожилого человека. Но появился Центр обеспечения мобильности пассажиров, инспекторы которого могут помочь. С этой недели они начали работать в течение всего рабочего дня подземки, а не как раньше - только с 7.00 до 20.00. Метро-то в Москве открывается в 5.30 утра и закрывается в час ночи.

Сотрудники центра бесплатно сопровождают от входа до выхода. Узнать их по красно-желтой спецодежде легко издалека. Инспекторы поддержат и человека с белой тростью, и справятся с тяжелой инвалидной коляской, обеспечив при этом неспешный спуск по лестнице, осторожный проход по перрону, и помогут безопасно войти в вагон.\

Каждый день пассажиров сопровождают около 100 инспекторов. Но ограниченный временной промежуток - с 07.00 до 20.00 - был горожанам неудобен. Тем, кто не вписывался в него, приходилось добираться несколькими видами транспорта, а порой и вызывать такси, что ощутимо ударяло по кошельку. С просьбой изменить график работы центра общественные организации обращались не раз. В ноябре Лида Мониава, соучредитель фонда "Дом с маяком", написала начальнику метро Виктору Козловскому, как важно инвалидам иметь возможность пользоваться метро и после 20.00. "Ограничение в праве пользоваться транспортом по признаку двигательной инвалидности является дискриминацией, что недопустимо в 21 веке, - пояснила Лида Мониава "РГ". - Как мы можем говорить о полноценной жизни для инвалидов, если у них нет доступного транспорта, доступного города".

Она и сама сталкивалась с этой проблемой, возвращаясь домой с 12-летним ребенком в инвалидном кресле с прогулки позже 20.00. "Мы поехали вечером погулять на Воробьевы горы. Туда - на метро, а обратно пришлось добираться на трех автобусах. Обычный человек может если что поймать такси, а мне, чтобы проехать на такси, надо несколько раз перекладывать тяжелого Колю, разбирать-собирать на три части тяжеленную коляску и поднимать ее туда-сюда. Я спросила: почему нам с Колей нельзя в метро после 20.00 вечера?"

Руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов поддержал изменение графика ЦОМП. И в первый день работы с новым режимом, 16 ноября, инспекторы выполнили 9 заявок на сопровождение в "неурочный час". Инспекторы вышли на помощь и пассажирам наземного транспорта - на маршрутах N 64, 818, т43, т65. Эти автобусы проходят через реабилитационный центр Всероссийского общества слепых, который каждый день посещают около 200 взрослых и детей. "Транспорт должен быть без преград. На маршруты вышли низкопольные трамваи, автобусы и электробусы. Почти на двух тысячах автобусах снаружи установлены динамики, которые объявляют направление транспорта. Теперь при пересадке с метро на один из четырех маршрутов сотрудники ЦОМП проводят пассажира до самых важных соцобъектов", - отметил Ликсутов. К 2023 году сотрудники центра будут работать почти по всей Москве.