Столичный ЗАГС предлагает заключить брак в ледяной пещере

Новое место заключения брака предлагает опробовать молодоженам столичное управление ЗАГСа. Это ледяная пещера, расположенная в парке "Зарядье".

Как сообщает сайт мэра столицы, провести необычную церемонию можно 25 декабря. Молодожены смогут выбрать одно из двух необычных мест: флорариум - многоярусную оранжерею с различными растениями, и ледяную пещеру, где температура воздуха может составить до -9 градусов. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, пока такие церемонии в парке "Зарядье" будут организованы в рамках пилотного проекта. Две пары выберут из тех, кто подаст заявление на регистрацию брака на 25 декабря в Шипиловском отделе ЗАГС.

По данным Управления ЗАГС Москвы, в столице с начала текущего года необычные площадки для регистрации брака выбрали более 5 тысяч пар. Так, более 570 союзов было заключено в башнях делового центра "Москва-Сити". Около 450 пар зарегистрировались в Доме торжеств Safisa. Еще более 420 молодоженов провели церемонию в современном особняке "Роял" и более 320 - в особняке на Волхонке, расположенном напротив храма Христа Спасителя. Около 300 пар поженились в особняке Спиридонова.