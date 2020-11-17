Оглашен приговор по резонансному делу об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском: Александр Авдеев получил 15 лет колонии.

Преступление, ужаснувшее не только Ярославскую область, но и всю страну, напомним, было совершено 7 июля 2016 года: в своей келье оказался зверски убит 42-летний игумен Даниловского монастыря Даниил (Соколов). Тело настоятеля с многочисленными ножевыми ранениями нашли, когда он утром не пришел на службу в храм, а потом не вышел к трапезе. По подозрению в убийстве тогда же задержали одного из послушников монастыря, но потом выяснилось, что он к злодеянию не имеет никакого отношения. В итоге поиск затянулся на несколько лет. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, на причастность к преступлению были проверены больше трех тысяч человек: люди из окружения игумена, а также наркозависимые, ранее судимые, в том числе за преступления на объектах религиозного культа.

Личность подозреваемого установили в 2019 году. Причем к этому времени 31-летний уроженец Дальнего Востока Александр Авдеев уже успел совершить еще одно убийство (в Москве) и попасть за него в колонию. Взятый у него там образец ДНК совпал с тем, что был найден на месте убийства священника. Позднее при выезде со следственной группой в монастырь Авдеев признался, как расправился с настоятелем. В этом уголовном деле 319 томов.

Следствие и суд установили, что мужчина, живший в Свято-Троицком Даниловом монастыре в 2011-2012 годах в качестве трудника, утром 7 июля приехал в монастырь специально ради убийства игумена. Никем не замеченный, он прошел на территорию, поднялся на второй этаж братского корпуса с заранее приготовленным ножом, постучал в дверь кельи настоятеля, а когда она открылась, ударил игумена ножом в грудь, втолкнул в помещение и там нанес священнику еще множество ножевых ранений. Обыскав келью, Авдеев забрал с собой 1,1 миллиона рублей и скрылся.

Правда, по словам адвоката Оксаны Озен, корыстный мотив и совершение разбоя ее подзащитный не признал. Он объяснил, что пошел на преступление из-за разочарования в православии. С детства увлеченный религией, он в 18 лет крестился, ездил по монастырям, собирался стать монахом, поступил в Православный Свято-Тихоновский университет. Но из-за разочарования университет очень скоро бросил, увлекся другими духовными практиками. В частности, он ездил в Индию, употреблял там психоделические вещества с целью расширения сознания.

Он ездил в Индию, употреблял там психоделические вещества с целью расширения сознания

Сейчас, с ее слов, Авдеев очень раскаивается в содеянном и не может дать объяснения своему поступку. Украденные монастырские деньги он потратил, на часть из них еще раз съездил в Индию, работал там в детском лагере. А в 2018 году в Москве совершил убийство мужчины, в квартире у которого жил.

Ожидая вынесения приговора, подсудимый, закрыв лицо маской и козырьком бейсболки, сидел и читал какую-то книгу.

Ярославский областной суд признал Александра Авдеева виновным в убийстве, краже в особо крупном размере и незаконном проникновении в жилище и приговорил его по совокупности с предыдущим приговором к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Корыстный мотив совершения преступления, по мнению суда, доказан не был.