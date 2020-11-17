В Ярославской области отремонтировали больше 300 километров трасс

В этом году в Ярославской области по разным программам было отремонтировано больше трехсот километров дорожной сети и почти 800 погонных метров мостов. По мнению общественников, качество дорожных работ заметно улучшилось благодаря использованию новых материалов и технологий. Хотя без замечаний и недоделок все равно не обошлось.

- Мы видим, что ситуация в дорожной отрасли Ярославской области меняется к лучшему. Только благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" каждый год растут объемы работ, - говорит председатель правительства региона Дмитрий Степаненко. - Для сравнения, в 2017 году было приведено в нормативное состояние 76 километров дорог, в этом году - 179 километров, в плане на 2021 год - 238 километров, - сообщил Дмитрий Степаненко. - За последние три года на треть возрос и объем средств, направляемых на развитие дорожного хозяйства. Таких объемов дорожных работ в регионе не было много лет.

Например, дождались в этом году строителей-дорожников самые критичные участки трасс Данилов - Пошехонье, Нагорье - Берендеево, Ярославль - Любим, Карачиха - Ширинье, Углич - Некоуз. Отутюжили асфальтовые катки и 21 километр важной для турмаршрута "Золотое кольцо России" трассы Переславль - Владимир. Это, к слову, самый протяженный участок из всех, что приводились в порядок в 2020 году. В 2021-м работы на всех названных дорогах продолжатся, а владимирская трасса будет отремонтирована до самой границы с соседним регионом.

Компании, которые в прошлом были замечены в нарушениях, все равно почему-то выигрывают конкурсы

По данным областного департамента дорожного хозяйства, за последние три года объем регионального дорожного фонда вырос с 6,4 миллиарда в 2018 году до девяти млрд в 2020-м, а процент областных дорог, состояние которых оценивается как нормативное, выросло за эти годы с 35,4 до 40 с лишним. А в границах Ярославской агломерации за этот же период - с 52 до 65 процентов. Более того, в этом году при дорожных ремонтах активно применялись новые материалы и технологии.

- Доля контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов, у нас по плану должна была составлять 20 процентов, а по факту в этом году мы вышли на цифру в 100 процентов. То есть у нас во всех заключенных контрактах применяются новые технологии и материалы, - сообщил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

На качестве итогового дорожного полотна это сказывается, без сомнения, самым лучшим образом. Например, председатель общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля Лев Размолодин доволен тем, как в этом сезоне в Ярославле отремонтированы улицы Пушкина, Максимова, Суркова, Архангельский проезд.

- Подрядчик закупил новую лабораторию, то есть качество материалов проверяется в соответствии с современными требованиями. На дорогах применяются битуминизированные ленты, повышающие срок службы дорожного полотна. Это инициативы и настоятельное требование общественных организаций, в том числе нашего общественного совета, - объясняет Лев Размолодин.

Правда, по мнению председателя общественного совета, качественной работой могут похвалиться не все подрядчики. При этом компании, которые в прошлом были замечены в нарушении технологии, все равно почему-то выигрывают конкурсы и получают выгодные контракты. В частности, немало претензий и население, и специалисты-общественники высказывали к ремонтируемому два года Тутаевскому шоссе, а в причинах дефектов на Добрынинском путепроводе, который 11 ноября был введен в эксплуатацию в "ополовиненном" виде (для движения открыта только одна, правая часть моста), с некоторых пор разбираются даже правоохранительные органы. Сегодня основная версия появления многочисленных трещин на отремонтированной левой части путепровода после открытия по ней движения минувшей весной - ошибка в проектировании.

- В проектную документацию внесены изменения для недопущения повторения ситуации. По исправленному проекту проведены работы на правой половине путепровода, и там запущено рабочее движение автотранспорта. Объект находится на особом контроле на всех уровнях, мы понимаем всю степень ответственности и берем на себя обязательства довести этот и другие реализуемые в регионе проекты до логического завершения, - заявил Дмитрий Степаненко.

Что касается недобросовестных подрядчиков, то, полагает председатель облправительства, компаний, действительно относящихся к этой категории, в регионе уже нет.

- Тех, кто работал безо всяких гарантий и с авансовыми платежами, на нашей территории больше нет. Наверное, последние четыре года у нас нет авансовых платежей, то есть региональный и федеральный бюджеты платят только за выполненные работы, - подчеркивает Степаненко. - Кроме того, у нас установлена гарантия, которой раньше не было, - от четырех до семи лет. Подрядчик за свой счет устраняет те недостатки, которые выявляет заказчик.

В департаменте дорожного хозяйства уточнили, что практически все строительные работы на дорогах области сейчас уже завершены. Две главные задачи на данный момент - подписание максимума контрактов на 2021 год, чтобы, как только позволит весной погода, выйти на объекты, а также улучшение качества проектно-сметной документации.

Комментарий

Дмитрий Степаненко, председатель правительства Ярославской области:

- Создание современной и надежной транспортной инфраструктуры - наша основная задача. Важно сделать регион безопаснее и комфортнее для всех. Объем выполненных работ в этом году был очень серьезным - отремонтировано и приведено в нормативное состояние более 300 километров дорог и 793 погонных метра мостов областной и муниципальной собственности. Предстоящий 2021 год не будет уступать по протяженности отремонтированных дорог.