В липецкие больницы пришли 40 студентов и ординаторов

Работу по привлечению таких нужных сегодня дополнительных медицинских кадров проводит управление здравоохранения Липецкой области по поручению главы региона Игоря Артамонова. Отправлены запросы в адрес ректоров о направлении студентов-старшекурсников для доукомплектования штатов первичного звена здравоохранения.
Студенты и ординаторы трудятся в больницах и поликлиниках Грязинского, Измалковского, Усманского, Добринского, Лебедянского, Краснинского и Долгоруковского районов. Также они работают в областных клинической и инфекционной больницах, областном онкодиспансере и Елецкой городской больнице №1 имени Н.А. Семашко, ряде других медицинских учреждений Липецкой области.
Игорь Артамонов поблагодарил молодых врачей.
- Спасибо за поддержку всем, кто с нами в это сложное время, - обратился он к пополнившим медицинское сообщество студентам и ординаторам, а потом напомнил о том, как самоотверженно трудятся медики в эти дни.
- Медицинские работники - герои нашего времени, - подчеркнул Артамонов. - И все мы это сейчас видим. Они являются главными творцами успеха в противодействии COVID-19, начиная с мер профилактики и до спасения больных в операционной. Врачи всегда были военнообязанными, и сегодня люди в белых халатах каждый день, как на войне. Они ежедневно вступают в борьбу за жизнь других, рискуя собственным здоровьем. Их труд заслуживает восхищения.