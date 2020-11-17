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17.11.2020 20:37
Рубрика: Экономика

Метро все ближе

За три ближайших года в столице построят 25 станций и более 58 километров новых линий подземки
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Неделя № 260(8314)
Близость дома к метро традиционно считается одним из важнейших показателей комфорта жизни москвичей. Счастливчики те, у кого до ближайшей станции всего несколько минут пешком. Таких жителей в столице к 2025 году будет уже не 75 процентов, как в 2010 году, а 90 процентов, рассказал "РГ" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. А ко многим из этих горожан метропоезд придет к подъезду еще раньше. Ведь адресно-инвестиционной программой города, недавно принятой правительством Москвы, предусмотрено в ближайшие три года построить 25 станций и более 58 километров новых линий подземки. В какие же районы дойдут поезда метро в ближайшее время?
Благодаря Большой кольцевой линии у москвичей появится больше возможностей для удобных пересадок. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Благодаря Большой кольцевой линии у москвичей появится больше возможностей для удобных пересадок. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Благодаря Большой кольцевой линии у москвичей появится больше возможностей для удобных пересадок. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Сначала о том, что сделано в 2020 году. Строители обещали запустить 9 новых станций. Шесть из них уже работают: четыре на новой Некрасовской ветке - "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная". Еще две, "Лефортово" и "Авиамоторная", пока работают также в составе этой розовой ветки, но в будущем войдут в состав Большой кольцевой линии. Строительство еще трех на этой же линии - "Электрозаводской", "Улицы Народного Ополчения" и "Карамышевской" - завершается, и планируется, что к концу года они заработают. Таким образом, на Большом кольце из 31 станции будет уже девять действующих.

Фото: Татьяна Макеева/ТАСС
Вестибюль станции метро "Новослободская" закроют на год

Напомню, самые первые пять станций БКЛ в Москве запустили в начале 2018 года: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". В декабре к ним добавилась станция "Савеловская". И вот теперь в планах за три года запустить сразу 16 станций (см. инфографику). Но от их пуска выиграют не только те москвичи, возле домов которых построят эти станции, но и практически все горожане. Дело в том, что новая кольцевая проходит в 10 километрах от старой - ближе к границе города. Пересекая все радиальные линии, она будет способствовать их разгрузке, взяв на себя часть пассажиропотока. По оценкам экспертов, появление этой самой протяженной кольцевой в мире, длиной 70 км, сэкономит жителям срединных и окраинных районов столицы на каждой поездке по 30 минут. Ведь им больше не нужно будет ехать до центра Москвы только для того, чтобы пересесть с ветки на ветку.

В том, что планы реальны, городские власти не сомневаются. Работы по строительству станций развернуты на всей БКЛ, построено уже более 80 процентов тоннельных сооружений. Скорость, с какой идет сооружение нового кольца, удивляет даже мэра Москвы Сергея Собянина. Побывав недавно на строительстве станции "Зюзино", он признался: "Я был здесь год назад, стройка только начиналась. А сейчас станция построена уже на две трети. В конце будущего, 2021 года и эта станция, и весь южный участок Большой кольцевой линии должны быть сданы в эксплуатацию". Значит, еще полмиллиона жителей районов Зюзино, Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково и Черемушки получат подземку в пешеходной доступности.

Первым свою станцию метро из столичных аэропортов получит Внуково

Улучшится транспортная доступность и для жителей севера столицы - к ним продвигается Люблинско-Дмитровская линия, на которой строятся одновременно три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и конечная "Физтех", расположенная далеко за МКАД, неподалеку от подмосковного Долгопрудного. Ввести ее в строй обещают не позже 2022 года. А станцию "Южный порт" на этой же линии, но с другого конца, в будущем году обещают только начать строить и в 2023 году сдать в эксплуатацию. Она расположится между действующими станциями "Кожухово" и "Печатники".

Пассажирам метро Москвы предоставили скидки на проезд

Продвигается и сооружение новой радиальной линии - Коммунарской. Длиной почти 37,8 километра, это уже вторая линия метро, которая свяжет Новую Москву с Москвой исторической. Первыми на ней заработают станции "Коммунарка" и "Бачуринская". На Сокольнической ветке построят станцию "Новомосковская", на Калининско-Солнцевской линии введут станции "Пыхтино" и "Внуково", и таким образом первый аэропорт в столице получит метро.

Заинтересованность в столичном метро проявляет и Подмосковье. Как известно, пара станций там уже есть - "Котельники" и "Мякининская". Удлинять куда-то еще ветки московские власти не спешат. "Свою задачу при прокладке метро мы видим прежде всего в том, чтобы освободить столичные дороги от избытка транспорта", - объяснил "РГ" Андрей Бочкарев. И результаты этой работы уже есть. При том что в городе ежегодно прибавляется по 250-300 тысяч машин, интенсивность пробок на магистралях Москвы в последнее время снизилась. По крайней мере лет шесть-семь Москва уже не лидирует по этому показателю среди других столиц мира, как это было.

Прямая речь

Андрей Бочкарев, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

За все время существования Московского метрополитена с 1935 по 2010 год, то есть за 75 лет, было построено 305 км линий и 182 станции. За последние 10 лет - с 2010 по 2020 год - мы проложили еще 116,4 км линий и открыли 56 станций.

Таких масштабов и темпов строительства подземка не знала у нас в стране даже в советские времена. Сегодня Москва по скорости, интенсивности и плотности строительства метро занимает первое место в мире. Но колоссальные усилия и ресурсы на его развитие в городе были брошены не в погоне за высокими рейтингами, а для того, чтобы москвичам и гостям нашей столицы было удобнее передвигаться по городу.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Любовь Проценко
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