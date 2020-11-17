В столице проходит "Транспортная неделя-2020"

Главное деловое событие транспортной отрасли - комплекс мероприятий "Транспортная неделя" - продлится в столичном Гостином Дворе до 20 ноября.

"Неделя" регулярно проводится с 2007 года, и за это время в ней приняли участие более 30 тысяч человек. В этом году ключевая тема форума "Транспорт России", который состоится в рамках "Транспортной недели", - "Роль транспорта в восстановлении экономики. Межотраслевая синергия". Форум организован в гибридном формате: иностранные спикеры и участники присоединяются к дискуссиям онлайн.

Впервые на выставке "Транспорт России" будет представлен шоурум национальных проектов в сфере транспорта, который познакомит посетителей с ходом их реализации. В экспозиции собраны наиболее высокотехнологичные решения и сервисы транспортной отрасли, представлены натурные образцы техники.

Кстати, о старте многих отраслевых проектов было объявлено именно в ходе "Транспортных недель" разных лет. Напомним о некоторых из них. Так, на самом первом форуме "Транспорт России" в 2007 году был дан старт началу строительства Олимпийских транспортных объектов. На форумах в 2010 и 2011 годах состоялась презентация проекта моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский во Владивостоке. Год 2012-ый запомнился гостям и участникам обилием проектов по реконструкции аэропортов: целых 14! Это Петропавловск-Камчатский, Внуково, Сочи, Краснодар, Уфа, Казань, Самара (Курумоч), Иркутск, Владивосток, Калининград (Храброво), Ростов-на-Дону (Южный), Екатеринбург (Кольцово), Новосибирск (Толмачево), Томск (Богашево).

В 2013-м на "Транспортной неделе" уже были представлены все объекты транспортной инфраструктуры Олимпийских игр в Сочи: от замысла до готового решения прошло менее 6 лет! Форум в 2014 году ознаменован двумя событиями: учреждена Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения" и представлена государственная система экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС", без которой сегодня сложно представить организацию автомобильных перевозок.

В экспозиции представлены наиболее высокотехнологичные решения и сервисы транспортной отрасли, натурные образцы современного подвижного состава

В 2015 году состоялись премьеры системы взимания платы "Платон" и проекта грузового порта Усть-Луга. Еще через год представлена программа комплексного развития и модернизации международного аэропорта Шереметьево в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. Также на "Транспортной неделе-2016" объявлено о начале строительства центрального участка "Западного скоростного диаметра" в Санкт-Петербурге и прошла презентация модульной системы беспилотного транспорта MatrЁshka. Через год участники увидели, как будут выглядеть авто- и железнодорожная арки будущего Крымского моста.

Не стала исключением и нынешняя "Транспортная неделя": 20 ноября в стране впервые будет отмечаться новый профессиональный праздник - День работников транспорта. К этой дате Центробанк даже выпустил памятную монету.