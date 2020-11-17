Стало известно о задержании второго преступника. Первый ранее был взят по горячим следам. "По подозрению в совершении убийства предпринимателя задержан соучастник Александра Мавриди Паша Ахмедов. В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю", - сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.
В МВД уточнили, что второй подозреваемый в убийстве 54-летнего предпринимателя был задержан местными оперативниками угрозыска в Казани.
По данным следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. "Далее они пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино городского округа Истра, где на тот момент проводил время со своей дамой предприниматель. Совершив убийство мужчины, Ахмедов и Мавриди скрылись", - сообщили в СКР.
49-летний уроженец одной из среднеазиатских республик Мавриди был задержан в тот же день. Ему уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Ахмедов же был объявлен в розыск и вчера задержан.