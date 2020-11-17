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17.11.2020 23:47
Рубрика: Происшествия

С арбалетом - в баню

Задержан соучастник убийства "колбасного короля"
Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8313)
Правоохранительным органам удалось в кратчайшие сроки раскрыть резонансное убийство столичного предпринимателя Владимира Маругова. Бизнесмена, прозванного "колбасным королем" (владеет несколькими мясоперерабатывающими предприятиями), убили в его коттедже в подмосковной Истре в ночь с 1 на 2 ноября. Двое злоумышленников прокрались в его дом, когда он был с сожительницей в бане. Киллеры убили бизнесмена из необычного оружия - арбалета. Жестокое преступление было совершено на глазах у женщины.

Стало известно о задержании второго преступника. Первый ранее был взят по горячим следам. "По подозрению в совершении убийства предпринимателя задержан соучастник Александра Мавриди Паша Ахмедов. В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю", - сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

Вынесен приговор убийце следователя Евгении Шишкиной

В МВД уточнили, что второй подозреваемый в убийстве 54-летнего предпринимателя был задержан местными оперативниками угрозыска в Казани.

По данным следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. "Далее они пробрались в баню, расположенную в деревне Аносино городского округа Истра, где на тот момент проводил время со своей дамой предприниматель. Совершив убийство мужчины, Ахмедов и Мавриди скрылись", - сообщили в СКР.

49-летний уроженец одной из среднеазиатских республик Мавриди был задержан в тот же день. Ему уже предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Ахмедов же был объявлен в розыск и вчера задержан.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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