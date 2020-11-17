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17.11.2020 21:18

Как пруд превратить в ручей

Общественники озаботились судьбой водоема, отданного в частные руки
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 258(8312)
Жители деревни Вородуново Веневского района Тульской области пытаются отстоять деревенский пруд от посягательств охотничьего хозяйства. На бумаге этот объект оформлен как ручей. Скандал не утихает: люди готовы идти до конца за право ловить рыбу в водоеме, который для потомков соорудили их деды.

Все началось весной этого года, когда местное охотхозяйство затеяло стройку на берегу деревенского пруда. В охотхозяйстве "Новоселковское" сменился руководитель, примерно в это же время на кадастровой карте появился новый отмежеванный участок, захватывающий и часть прибрежной зоны. По мнению жителей, при выделении земельного участка были допущены грубые нарушения. За поддержкой они обратились в региональное отделение ОНФ.

Фото: Министерство экологии и природопользования МО
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- Охотхозяйство получило землю законно - через торги, - пояснил "РГ" руководитель регионального исполкома ОНФ в Тульской области Сергей Судницын, - но по межеванию участка есть вопросы. Да и кроме того в этой ситуации много неясного. Пруд представляет собой крупный водный объект, который никак не тянет на статус ручья, как он оформлен в официальных документах. Со своей стороны мы поддерживаем мнение жителей о том, что компетентные органы обязаны были внести изменения о статусе водоема в официальные документы: реестры, карты, кадастры и прочее. В настоящий момент нами направлено обращение главе администрации Веневского района с целью получить ответ, было ли предоставлено разрешение на строительство на берегу пруда в Вородуново. Также мы задали вопрос региональному министерству экологии, является ли законным выделение участка под капитальное строительство в водоохранной зоне. Пока официальных ответов пока нет.

По жалобе жителей члены ОНФ и представители минприроды региона выезжали в деревню Вородуново. Убедились - пруд есть, и строительство ведется практически на берегу. По словам Судицина, замеры показали, что фундамент заложен в двенадцати метрах от берега. Если учесть, что в доме имеется еще и выносная терраса на винтовых столбах (что тоже относится к капитальному строительству), то расстояние до водного зеркала и вовсе восемь метров. В минприроды выдали заключение: дом строится в охранной зоне водоема, надо отступить на двадцать метров.

участок охотхозяйства отмежеван так, что полностью перекрывает проезд по плотине, - когда здесь установят забор, к пруду будет уже не подойти

После этого начались чудеса с превращениями. К делу подключились грамотные эксперты, и пруд превратился ... в ручей. Собственно, именно так этот водоем и обозначен во всех официальных документах. А 20 октября неизвестные сделали подкоп в плотине, пруд спустили, и он действительно стал почти ручьем. И теперь строящееся здание уже и не попадает в охранную зону.

Этот пруд в деревне Вородуново был создан искусственно в 1960-е годы аграриями местного совхоза "Васильевский". Но в документах он так и остался в статусе "ручей". До скандала на это несоответствие написанного реалиям никто не обращал внимания. Пруд всегда был общественным. Как рассказали местные жители, собственными силами они несколько раз восстанавливали его после весенних разливов, запускали в него рыбу. К тому же это единственный водоем, пригодный для забора воды в случае возникновения пожара, поскольку к нему есть проезд по плотине.

Фото: iStock
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Теперь же участок охотхозяйства отмежеван так, что полностью перекрывает проезд по плотине на другую сторону пруда и примыкает вплотную к водоему. Люди говорят: когда здесь установят забор, к пруду уже будет не подойти.

По запросу ОНФ районная прокуратура начала проверку. Однако и прокурор, и представители районной администрации приехали в Вородуново уже после того, как пруд спустили. Проверяющие увидели ручей. В администрации заявили: по документам, никакого пруда здесь нет, и в реальности - нет, есть ручей, так что вы, милые люди, возбуждаетесь понапрасну. А то, что пруд в свое время в противопожарных целях был сделан, так это не к администрации. Хотелось бы, конечно, чтобы ситуацию с уничтожением противопожарного водоема оценили в МЧС.

По словам Сергея Судицина, в регионе это далеко не первый подобный случай капитального строительства в водоохраной зоне. ОНФ сталкивался с похожими ситуациями в Суворовском районе, где удалось отстоять доступ людей к реке. И в этом случае намерены добиваться внятных ответов и восстановления справедливости.

- Такое, к сожалению, часто бывает. Люди с деньгами считают, что могут себе многое позволить, и действуют с уверенностью, что никто с ними спорить не будет, что местные жители промолчат. Действительно, такое не редкость. Но ситуация постепенно меняется, все же люди учатся защищать свои права, - рассуждает руководитель регионального исполкома ОНФ. - Если вы - инвестор, хотите что-то построить, но ваша деятельность создает неудобство местным жителям, - так договаривайтесь! Дорогу, например, или социальный объект возведите. Ищите компромиссы. Зачем же социальное напряжение создавать? Только, если договорились с людьми, пообещали что-то, - исполните. А то ведь бывает и так: пообещают, а потом заявляют, что средств не хватило.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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В данном случае, ни о каких договоренностях и переговорах речи нет. Более того, тяжелая техника, которая использовалась при строительстве здания, разворотила дорогу к деревне. А ведь она была построена по народному бюджету - на казенные средства и вложения населения. Кто теперь и на какие деньги будет ее восстанавливать ? Это уже вопрос к чиновникам районной администрации, не заметившим нарушений. Другой момент: люди видели, что на строительстве работала военная техника. С этим разобраться бы военной прокуратуре.

Как считает Сергей Судицин, руководители охотхозяйства сами себя загнали в угол. Жители рассказывают, что в их планах восстановить пруд после того, как шумиха вокруг стихнет, и запустить туда мальков. Тогда вроде бы смогут объявить то ли весь водоем, то ли рыбу в нем частной собственностью (рыбу чипировать будут?). Общественники и наше издание намерены следить за развитием ситуации.

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