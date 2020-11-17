Что нужно марифермерам для увеличения объемов производства

Общественный совет при Росрыболовстве предложил обсудить на слушаниях в Общественной палате РФ перспективы рыболовства и аквакультуры. Речь идет о мерах, прописанных в недавно принятой Национальной программе развития Дальнего Востока. По мнению представителей отраслевых объединений, в документ вошло далеко не все, что нужно для улучшения работы комплекса. Какие проблемы требуют решения, "РГ" спросила у председателя "Дальневосточного союза предприятий марикультуры" Романа Витязева.

Роман Сергеевич, программа предусматривает усовершенствование интернет-сервиса "Аквавосток", с его помощью планируется ввести в оборот больше площадей для аквакультуры. Как должен измениться этот ресурс?

Роман Витязев: Мы предлагали предусмотреть на базе данного сервиса возможность создания личного кабинета для обращений пользователей в минвостокразвития и Росрыболовство, в том числе и по работе ФГИС "Меркурий". Появилась бы возможность через личный кабинет подавать отчеты в теруправления Росрыболовства. Кроме того, нужно создать единую онлайн-службу обмена фото- и видеогеолокационными данными о фактах ННН-промысла.

В программе есть меры по облегчению для предприятий аквакультуры прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), о чем давно говорили марифермеры. Получается, услышали?

Роман Витязев: Включения этого пункта в документ мы добились вместе с минвостокразвития, хотя, на наш взгляд, требования к прохождению экспертизы предприятиями аквакультуры нужно полностью исключить из действующего законодательства. При подготовке проектной документации для ГЭЭ не делается разницы между крупными производствами, действительно оказывающими негативное воздействие на окружающую среду, и небольшими в массе своей предприятиями марикультуры.

Раз отменить экспертизу нельзя, необходимо сделать срок ее действия равным сроку действия договора пользования рыбоводным участком, если предприятие не меняет основные технологии выращивания гидробионтов. Сейчас ГЭЭ действительна один-три года, а на то, чтобы собрать необходимые документы, пройти общественные слушания и, наконец, получить заключение, уходит в среднем 6-12 месяцев.

В нынешнем году руководство Росприроднадзора усложнило процедуру ее прохождения - стало отправлять дальневосточных пользователей в Черноморо-Азовское межрегиональное управление. Еще два года назад мы предложили законодательно закрепить для пользователей рыбоводных участков (РВУ) возможность проходить экспертизу в территориальных органах Росприроднадзора по месту ведения хозяйственной деятельности. Продолжим настаивать на этом.

Нужна точечная настройка отраслевого законодательства, и в этом помогла бы "дорожная карта"

Марифермеры также не раз просили выдавать земельные участки рядом с рыбоводными, и в 2019 году в законодательство были внесены поправки, которые позволяют хозяйствам получать участки на берегу без торгов. Почувствовали эффект?

Роман Витязев: По природоохранному законодательству у нас есть 20-метровая береговая полоса, 500-метровая защитная зона и набор соответствующих законодательных ограничений, которые не дают пользователям на этих территориях что-то строить - даже элементарную инфраструктуру для обслуживания участка, не говоря о заводских мощностях для получения молоди и переработки выращенной продукции.

Завод - объект капитального строительства, который должен быть возведен на землях соответствующего назначения. А так как у нас практически вся прибрежная зона относится к рекреации, возникает вопрос о переводе ее в другую категорию. Это сложно и долго.

Поправки приняты, но порядок предоставления земельных участков вне аукционов пока не проработан, и у нас нет ни одного положительного примера. Мы интересовались в министерстве имущественных и земельных отношений Приморья, как они планируют выстраивать работу с предприятиями марикультуры, если те обратятся за получением земли по новому порядку. Ответа нет.

Какие проблемы вы бы озвучили в Общественной палате, доведись такая возможность?

Роман Витязев: До сих пор не решена проблема минимального объема выращивания товарной продукции в соответствии с договором пользования РВУ. По нормам мы должны выдавать в год тонну с гектара при пастбищном выращивании, три - при индустриальном, что в принципе невозможно, и это подтверждает отраслевая наука. Как следствие предприятия, планируя деятельность, не отдают приоритет долгосрочным инвестициям в валютоемкие объекты, а выбирают, например, ламинарию. Малозатратная при выращивании, она дает большую по объему товарную массу. Тем самым компании страхуются от расторжения договора при невыполнении условий по минимальному объему выращивания.

Остается проблема с браконьерством. Мы рекомендовали Росрыболовству предложить правительству РФ расширить полномочия инспекторов рыбоохраны, чтобы они могли контролировать границы рыбоводных участков. Можно наделить сотрудников компаний-пользователей участков статусом общественных инспекторов, возложив на предприятия затраты на приобретение и эксплуатацию необходимых для этих целей судов и оборудования.

Нужен системный подход к точечной настройке отраслевого законодательства, и здесь помогла бы "дорожная карта", в которой будут собраны проблемы, намечены пути и сроки их решения, названы ответственные за исполнение.