Глава Забайкалья предложил отсрочить маркировку товаров до 2022 года

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов направил обращение в правительство Российской Федерации. В нем он предложил отсрочить введение обязательной маркировки отдельных товаров (молочной продукции, одежды, постельного белья) до 1 января 2022 года. По мнению главы региона, новые требования могут стать непосильными для предпринимателей региона, которые и так понесли большие потери во время пандемии.

Как показывают расчеты, первоначальные расходы малого и среднего бизнеса на организацию процесса маркировки для каждого объекта торговли составят 18-20 тысяч рублей. Затем ежемесячно необходимо будет тратить по две-три тысячи рублей на каждой торговой точке.

"Прошу правительство Российской Федерации отсрочить введение маркировки, что позволит не допустить роста цен на товары, предотвратить закрытие организаций розничной торговли и избежать дефицита товаров" - говорится в обращении.

Перенести введение маркировки ранее также просили в Ассоциации компаний интернет-торговли.

Поэтапная маркировка товаров вводится в России с 2019 года. Ей уже подлежат обувь, парфюмерия, меховые изделия, авопокрышки, фотооборудование, велосипеды, табачные изделия, лекарственные препараты. С 1 января следующего года предполагается маркировать некоторые товары легкой промышленности, одежду, с 20 января - молочную продукцию. Оборот немаркированных товаров будет запрещен: их нельзя будет продавать, перевозить и хранить без кодов маркировки.

Предполагается, что введение единой системы контроля позволит бороться с незаконным оборотом товаров, защищать покупателей от некачественного или фальсифицированного продукта, а экономику страны от ущерба, который она терпит из за теневой торговли.