Города в ДФО застроят с применением передовых архитектурных решений

Улучшением градостроительной политики в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) займутся с применением лучших архитектурных решений. Такое решение принято по итогам рабочей поездки вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева в Амурскую область. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

В ходе поездки в Амурскую область вице-премьер обратил внимание глав субъектов Дальнего Востока на формирование облика городов. "В Благовещенске я увидел, как изменяется, преобразуется столица региона. Стремление делать города комфортнее нужно поддерживать. Нужно создать институциональные основы для того, чтобы "видение будущего" городской застройки было во всех территориях. Мы должны заботиться о красоте дальневосточных городов, формировать здесь застройку так, чтобы людям в них было приятно жить, а гостям было приятно приезжать. Это не простая работа, но готов в ней принимать активное участие", - сказал Юрий Трутнев.

По итогам поездки, главам дальневосточных регионов рекомендовано сформировать региональный градостроительный совет, а также совместно с Минстроем России представить в правительство доклад о проводимой работе по формированию комплексной жилой застройки с учетом мнения граждан. По мнению полпреда это необходимо для того, "чтобы создавать в городах жилые кварталы с применением передовых архитектурных решений".

Было отмечено, что в Амурской области идет работа по улучшению социального развития территории. Из федерального бюджета в рамках "Единой субсидии" области предоставлено 8,1 миллиарда рублей. В городе Свободном на выделенные средства построено девять объектов: здание под женскую консультацию, пристройка к детскому саду, районная котельная, шесть сетевых объектов городской инфраструктуры. Отремонтировано 11 социальных объектов, приобретено оборудование для двух больниц и двух колледжей, расселено 8,2 тысяч квадратных метров аварийного жилья (199 семей).

По программе "Дальневосточная ипотека" с декабря 2019 года выдано 1 124 кредита, это пятое место среди субъектов округа. Более 10,4 тысяч человек в Амурской области получили "Дальневосточный гектар".