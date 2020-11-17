Госдума расширила права на досрочное оформление "дальневосточного гектара"

"Дальневосточный гектар" будут досрочно оформлять в собственность, если его пользователь берет в банке кредит на строительство на участке дома.

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении законопроект о расширении перечня случаев досрочного предоставления земельных участков на Дальнем Востоке по программе "дальневосточного гектара" в собственность гражданам.

Он предлагает ее оформление при заключении кредитного договора под строительство на этой земле объекта индивидуального жилищного строительства, а также передаче участка в залог кредитной организации после государственной регистрации права собственности гражданина на гектар.