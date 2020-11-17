По мере распространения инфекции растет и необходимость в увеличении мест в стационарах. И тем востребованнее становятся Многофункциональные медицинские центры (МФМЦ), которые были построены специалистами Минобороны России по всей стране по поручению президента России. Как работает один из таких центров в Хабаровском крае "РГ" узнала у его начальника майора Хизри Ильясова.

Хизри Ильясович, расскажите, в чем особенности работы центра?

Хизри Ильясов: Задача у всех МФМЦ одна - борьба с COVID-19. В нашем центре с момента открытия вылечились уже более 400 человек. Поступают как военнослужащие, так и гражданское население. В настоящее время у нас находятся около 150 человек. А особенность нашего лечебного учреждения в селе Анастасьевка, можно сказать, в том, что кроме пациентов с коронавирусом здесь проходят лечение и больные с терапевтической и хирургической патологией, которым необходима неотложная помощь.

Как проходит день сотрудника центра?

Хизри Ильясов: Работа всегда начинается с заслушивания отчета дежурной смены о состоянии больных. После этого составляется план на предстоящий день. Все по-военному. Хотя в МФМЦ у нас работают как военные врачи, так и лица из числа гражданского персонала. Специалисты, которые трудятся здесь, прошли специальную подготовку по диагностике и лечению COVID-19 на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Сотрудников тестируют на COVID-19, чтобы избежать заражения от пациентов?

Хизри Ильясов: Конечно, весь медперсонал регулярно проходит лабораторное исследование методом ПЦР.

Военные медцентры отличаются от других "ковидных" госпиталей?

Хизри Ильясов: У нас, пожалуй, наиболее современная техника. МФМЦ оснащен новейшим медицинским оборудованием, необходимым для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. В том числе аппаратами ИВЛ, компьютерной томографии, аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации, которая используется для купирования тяжелой дыхательной недостаточности и острой сердечной недостаточности, средствами реанимации, а также аппаратом "искусственная почка", необходимым для очищения от токсинов. Имеется также комплекс телемедицины для консультаций с ведущими специалистами центральных военных госпиталей, что облегчает диагностику на ранних этапах заболеваний.

Справка "РГ"

В соответствии с распоряжением президента России силами военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ завершено строительство 16 МФМЦ по всей стране. Также дополнительно были построены несколько таких центров по просьбе глав субъектов РФ.