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17.11.2020 03:55
Рубрика: Происшествия

На Чукотке затонул вездеход, один человек погиб

Текст: Юлия Гарднер

В Чукотском автономном округе при пересечении реки затонул вездеход. Три человека спаслись, один, вероятно, погиб.

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ЧП произошло 14 ноября. В полицию поселка Беринговский обратились трое местных жителей. Они рассказали, что выехали на вездеходе за пределы населенного пункта, чтобы порыбачить.

Около 12 часов дня при переезде через реку Глубокая транспортное средство затонуло.

"Со слов потерпевших, в нем находилось четыре человека, трем пассажирам удалось спастись, водитель вездехода, предположительно, погиб", - сообщает ГУ МЧС по региону.

К месту происшествия отправилась спасательная группа из сотрудников полиции, МЧС и волонтеров - всего десять человек.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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