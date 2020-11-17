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17.11.2020 05:20
Рубрика: Происшествия

На Камчатке объявили штормовое предупреждение

Текст: Дина Непомнящая

Штормовое предупреждение в открытых водах Тихого океана объявили на 18 ноября, волны будут подниматься до 10 метров в высоту. По информации пресс-службы ГУ МЧС Камчатского края, неблагоприятная обстановка сохранится до утра 19 ноября.

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Опасность шторм несет в первую очередь тем, кто сейчас может находиться в воде. В море возможны аварии и повреждения на судах при нарушении правил судовождения, могут также произойти разливы нефти, что повлечет угрозу экологической безопасности в прибрежных акваториях. Руководителей судоходных компаний предупредили о необходимости принять меры повышенной предосторожности.

Для населенных пунктов, расположенных на побережье, опасности нет. Камчатские спасатели готовы немедленно принять меры в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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