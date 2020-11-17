На Камчатке объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в открытых водах Тихого океана объявили на 18 ноября, волны будут подниматься до 10 метров в высоту. По информации пресс-службы ГУ МЧС Камчатского края, неблагоприятная обстановка сохранится до утра 19 ноября.

Опасность шторм несет в первую очередь тем, кто сейчас может находиться в воде. В море возможны аварии и повреждения на судах при нарушении правил судовождения, могут также произойти разливы нефти, что повлечет угрозу экологической безопасности в прибрежных акваториях. Руководителей судоходных компаний предупредили о необходимости принять меры повышенной предосторожности.

Для населенных пунктов, расположенных на побережье, опасности нет. Камчатские спасатели готовы немедленно принять меры в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.