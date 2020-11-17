Камчатка станет пилотным регионом, где в 2021 году будет внедрен экологический мониторинг, который затем будет распространен на всю страну. В нацпроекте "Экология" возможно появятся два новых направления, которые связаны с наукой и мониторингом окружающей среды. Последний стартует на Камчатке.
Гибель гидробионтов в Мировом океане спровоцировали естественные изменения - единодушны ученые, человек в данном случае ни при чем. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Как сообщила зампред правительства Виктория Абрамченко, проект будет реализован в 2021 году Росгидрометом совместно с правительством региона. Паспорт проекта должен быть представлен в правительство уже 30 ноября. В его рамках ведомства должны сформировать архитектуру системы мониторинга и определить ключевые экологические параметры.
По словам Абрамченко, создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований закладываются в обновленный нацпроект "Экология". Сама концепция создания единой информационной системы мониторинга уже утверждена правительством.
Сейчас нацпроект "Экология" включает в себя 11 федеральных проектов.