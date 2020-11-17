Камчатка станет пилотным регионом, где в 2021 году будет внедрен экологический мониторинг, который затем будет распространен на всю страну. В нацпроекте "Экология" возможно появятся два новых направления, которые связаны с наукой и мониторингом окружающей среды. Последний стартует на Камчатке.

Гибель гидробионтов в Мировом океане спровоцировали естественные изменения - единодушны ученые, человек в данном случае ни при чем. Фото: РИА Новости www.ria.ru