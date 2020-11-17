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17.11.2020 09:44
Рубрика: Экономика

ТОР "Приамурская" расширят для российско-китайской канатной дороги

Текст: Светлана Ментюкова
Территория опережающего развития (ТОР) "Приамурская" будет расширена под строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР).
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Соответствующее поручение вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округа (ДФО) Юрий Трутнев дал по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полпреда.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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"Минвостокразвития России совместно с правительством Амурской области и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" проработать вопрос расширения ТОР "Приамурская" на земельные участки в Благовещенске в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) с пассажирским терминалом"", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что инвестор приступил к работе на площадке. Проект планируется завершить в 2023 году. "В конце 2020 года планируется начать строительство еще одного важного объекта - трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск и Хэйхэ. Это откроет новые условия для международного туризма и бизнеса, создаст больше возможностей для туристических обменов", - отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.

Амурская область участвует в 11 нацпроектах и реализует 49 региональных проектов. В 2020 году на реализацию нацпроектов предусмотрено 16,5 млрд рублей. За два года реализации нацпроектов в области осуществляется реализация 25 объектов капитального строительства. Среди международных проектов также были отмечены импортно-экспортный логистический терминал по обработке грузов на российско-китайской границе в районе международного моста в Китай, первая очередь которого должна быть сдана в декабре, а также проектирование отеля международного уровня и многофункционального досугово-развлекательного комплекса на "Золотой Миле".

Вице-премьер напомнил, что в Амурской области создано три территории опережающего развития. Резидентами ТОР "Белогорск" стали девять компаний. Фактически вложено 5 млрд рублей инвестиций, создано 806 рабочих мест. В ТОР "Приамурская" реализуют проекты 13 инвесторов, ими вложено 1,2 млрд рублей, создано 109 рабочих мест. В ТОР "Свободный" осуществляют свою деятельность 9 инвесторов, ими вложено 471,4 млрд рублей, создано 656 рабочих мест.

Было отмечено, что одним из инструментов привлечения инвестиций в область является государственно-частное партнерство (ГЧП). В рейтинге регионов по уровню развития ГЧП Амурская область занимает 12 место в стране и первое место среди субъектов Дальнего Востока. Портфель проектов ГЧП в регионе на сегодняшний день составляет 25 млрд рублей. С помощью механизма концессии строится офтальмологический центр, планируется построить международный терминал аэропорта.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Отмечена положительная динамика, которая сложилась во многих отраслях экономики Амурской области в 2019 году. Так, объем промышленного производства увеличился на 9,9% (в целом по РФ плюс 3,3%). На 26,2% увеличились инвестиции в основной капитал (по РФ плюс 1,7%). На 0,5% - объем валового регионального продукта. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России Амурская область заняла 26 место, улучшив свои позиции за год на 11 пунктов.

"Наша задача определить, какая помощь нужна от федеральных властей, чтобы работа по социально-экономическому развитию Амурской области шла быстрее. Пандемия коронавируса в этой работе мешает, это несомненно. Но это не значит, что надо останавливаться в работе. Надо бороться с распространением инфекции, завивать экономику Дальнего Востока и экономику страны", - подвел итоги совещания Юрий Трутнев.

В регионах Экономика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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