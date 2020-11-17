В Хабаровском крае под суд пойдет группа рыбаков-браконьеров

Уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биоресурсов в Хабаровском крае направлено в суд. Его фигурантами стали несколько человек.

По версии следствия, организованную преступную группу создал житель Краснодарского края. К участию привлек своих знакомых - двух земляков и двух жителей Хабаровского края.

С сентября по октябрь прошлого года они на участке реки Амур от поселка Тыр до села Тахта Ульчского района незаконно выловили не менее 19 особей амурского осетра и не менее одной особи калуги. Из рыбы извлекли икру весом более 390 килограммов. Деликатесы перевезли в Тыр, где в одном из частных домов засолили и расфасовали их.

"В дальнейшем часть расфасованной продукции была доставлена в Комсомольск-на-Амуре, а часть осталась в поселке, где хранилась до момента изъятия в ходе следственных действий по уголовному делу", - сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Причиненный их действиями экологический ущерб оценивается более чем в 84 миллиона рублей.

В рамках уголовного дела на имущество соучастников стоимостью 17 миллионов рублей - недвижимость, автомобили и суда - наложили арест. Трое фигурантов свою вину признали, остальные не согласились с обвинением.

Дело рассмотрит Центральный районный суд Комсомольска-на Амуре.